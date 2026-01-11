Menü Kapat
Dünya
Kolombiya'da uçak kazası! Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez ile birlikte 6 kişi can verdi

Kolombiya'da konser vermek üzere Paipa kentinden Medellin'e giden ünlü şarkıcı Yeison Jimenez'i taşıyan küçük uçak düştü. Alev topuna dönen uçak kazasından kurtulan olmadı. Jimenez ile birlikte 6 kişi hayatını kaybetti. Jimenez'in kazadan kısa süre önce katıldığı bir programda, "3 kez rüyamda uçak kazası yapacağımı ve öleceğimi gördüm" dediği ortaya çıktı.

Kolombiya'yı sarsan bir kaza meydana geldi. Ülkenin ünlü pop şarkıcılarından Yeison Jimenez’in de bulunduğu küçük uçak yere düştü.

UÇAK YERE ÇAKILDI, KURTULAN OLMADI

Boyaca yönetim bölgesine bağlı Paipa kentinden Medellin'e gitmek üzere havalanan uçak, kalkıştan kısa süre sonra yere çakıldı. Kazada, aralarında pop müziğin tanınan isimlerinden Jimenez'in de bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirdi.

Kolombiya'da uçak kazası! Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez ile birlikte 6 kişi can verdi

Konser vermek üzere Medellin'e giden 35 yaşındaki sanatçının ölümü, ülke genelinde büyük üzüntüye neden oldu.

Kolombiya'da uçak kazası! Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez ile birlikte 6 kişi can verdi

UÇAĞIN DÜŞECEĞİNİ 3 KEZ RÜYASINDA GÖRMÜŞ...

Jimenez’in, kazadan yaklaşık 20 gün önce katıldığı bir televizyon programında, uçak kazalarıyla ilgili birkaç kez rüya gördüğünü söylediği ortaya çıktı.

Programda bu rüyalardan söz eden sanatçı, tedirgin olduğunu belirterek, "Uçakta kaza yapacağımızı ve pilota gidip uçağı geri çevirmesini söylemem gerektiğini 3 kez rüyamda gördüm. Uçak pilotu ise bana 'Patron, iyi ki bunu bana söyledin çünkü bir şeyler ters gitmişti.' dedi. Rüyalarımdan birinde, öldüğümüzü ve haberlerde yer aldığımızı gördüm." ifadelerini kullanmış.

Kolombiya'da uçak kazası! Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez ile birlikte 6 kişi can verdi

SON YILLARIN POPÜLER SANATÇILARINDANDI

Caldas yönetim bölgesine bağlı Manzanares'te 1991 yılında doğan Yeison Jimenez, "Aventurero", "Vete" ve "Mi venganza" gibi hit şarkılarıyla son yılların en popüler ve en çok dinlenen Kolombiyalı sanatçıları arasında gösteriliyordu.

