ABD lideri Trump, aksini iddia eden Netanyahu'nun yanında mesajı verdi: Gazze'de savaş bitti!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasına rağmen dün akşam ''Gazze'ye saldırıların henüz bitmediğini'' iddia etti. ABD Başkanı Donald Trump ise bugün Mısır'daki Gazze için barış zirvesinden önce uğradığı İsrail'de Netanyahu'nun tam tersi açıklamalarda bulundu.

ABD lideri Trump, Ben Gurion Havalimanı'ndaki resmi törenin ardından Batı Kudüs'e hareket etti ve İsrail Meclisi'ne ulaştı. Trump, Meclis'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Meclis Başkanı Amir Ohana tarafından karşılandı.

''YENİ BİR BAŞLANGIÇ''

Karşılama törenin ardından Trump, Meclis hatıra defterine "Bu benim için büyük bir onur; büyük ve güzel bir gün. Yeni bir başlangıç." mesajını yazarak imzaladı. Trump, Meclis girişinde basın mensuplarının da sorularını yanıtladı. Varılan anlaşma nedeniyle bugün önemli bir gün olduğunu söyleyen Trump, "Bu harika bir gün, Yeni bir başlangıç. Daha önce böyle bir olay yaşanmamıştı." ifadesini kullandı.

''GAZZE'DE SAVAŞ BİTTİ!''

İsrail'e hareketinde uçakta yaptığı açıklamanın benzerini yaparak Gazze'de savaşın bittiği mesajını yineleyen Trump, Hamas’ın anlaşmaya uyacağını söyledi.

Trump'ın "Savaş bitti" açıklamasını Netanyahu yanındayken yapması dikkati çekti. Netanyahu dün akşam yaptığı açıklamada, "Gazze'ye saldırıların henüz bitmediğini" iddia etmişti.