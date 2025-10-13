Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

ABD lideri Trump, aksini iddia eden Netanyahu'nun yanında mesajı verdi: Gazze'de savaş bitti!

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Batı Kudüs'teki Meclis binasında ''Savaş bitti'' dedi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yanında Trump'ın bu mesajı vermesinin ayrı bir önemi var.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 11:59
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 11:59

Başbakanı , 'de anlaşmasına varılmasına rağmen dün akşam ''Gazze'ye saldırıların henüz bitmediğini'' iddia etti. ABD Başkanı ise bugün Mısır'daki Gazze için barış zirvesinden önce uğradığı İsrail'de Netanyahu'nun tam tersi açıklamalarda bulundu.

ABD lideri Trump, Ben Gurion Havalimanı'ndaki resmi törenin ardından Batı Kudüs'e hareket etti ve İsrail Meclisi'ne ulaştı. Trump, Meclis'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Meclis Başkanı Amir Ohana tarafından karşılandı.

ABD lideri Trump, aksini iddia eden Netanyahu'nun yanında mesajı verdi: Gazze'de savaş bitti!

''YENİ BİR BAŞLANGIÇ''

Karşılama törenin ardından Trump, Meclis hatıra defterine "Bu benim için büyük bir onur; büyük ve güzel bir gün. Yeni bir başlangıç." mesajını yazarak imzaladı. Trump, Meclis girişinde basın mensuplarının da sorularını yanıtladı. Varılan anlaşma nedeniyle bugün önemli bir gün olduğunu söyleyen Trump, "Bu harika bir gün, Yeni bir başlangıç. Daha önce böyle bir olay yaşanmamıştı." ifadesini kullandı.

ABD lideri Trump, aksini iddia eden Netanyahu'nun yanında mesajı verdi: Gazze'de savaş bitti!

''GAZZE'DE SAVAŞ BİTTİ!''

İsrail'e hareketinde uçakta yaptığı açıklamanın benzerini yaparak Gazze'de savaşın bittiği mesajını yineleyen Trump, ’ın anlaşmaya uyacağını söyledi.

Trump'ın "Savaş bitti" açıklamasını Netanyahu yanındayken yapması dikkati çekti. Netanyahu dün akşam yaptığı açıklamada, "Gazze'ye saldırıların henüz bitmediğini" iddia etmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hamas için Gazze yönetimi kapanmış bir mesele! Geçiş sürecine katılmayacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD lideri Trump Gazze'de Barış Zirvesi'nde buluşacak! İşte katılacak liderler
ETİKETLER
#donald trump
#gazze
#İsrail
#hamas
#binyamin netanyahu
#ateşkes
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.