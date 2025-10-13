Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
 Berrak Arıcan Baş

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD lideri Trump Gazze'de Barış Zirvesi'nde buluşacak! İşte katılacak liderler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de barış için Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'nde bir araya gelecek. Mısır makamları, katılacak diğer liderlerin isimlerini de açıkladı. Trump, Mısır'dan önce İsrail'e geldi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.10.2025
09:15
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
10:07

ve arasındaki ateşkesin ardından bugün arabulucu ülkelerden 'da Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi düzenlenecek. Zirveye, Türkiye Cumhurbaşkanı , ABD Başkanı da katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD lideri Trump Gazze'de Barış Zirvesi'nde buluşacak! İşte katılacak liderler

TRUMP'IN İLK DURAĞI İSRAİL

Trump'ı taşıyan uçak Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na ulaştı. Trump'ı İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere çok sayıda bakan ve yetkili karşıladı. Trump, 4 saatten az sürecek İsrail ziyaretinde kapsamında Ben Gurion Havalimanı'ndan ayrılarak Batı Kudüs'e geçecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD lideri Trump Gazze'de Barış Zirvesi'nde buluşacak! İşte katılacak liderler

Batı Kudüs'teki İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) hitabet edecek olan Trump'ın daha sonra Tel Aviv'e geçerek İsrailli esirler ve yakınlarıyla görüşmesi bekleniyor.

Trump, yerel saatle 13:00'te İsrail'den ayrılarak Gazze'de varılan mutabakatına ilişkin toplanacak Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a hareket edecek.

MISIR'DAKİ ZİRVEDE KİMLER OLACAK?

Mısır resmi haber ajansı MENA'ya göre Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne cumhurbaşkanı, kral ve emir düzeyinde şu isimler yer alacak:

"Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides."

BAŞBAKAN DÜZEYİNDE KATILIMLAR

Almanya, Irak, İngiltere, İtalya, İspanya, Yunanistan, Ermenistan, Macaristan, Pakistan, Kanada, Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'in zirveye başbakan düzeyinde katılım sağlaması bekleniyor.

Zirveye ayrıca, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Japonya'nın Kahire Büyükelçisi Fumio Iwai'nin de katılacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD lideri Trump Gazze'de Barış Zirvesi'nde buluşacak! İşte katılacak liderler

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın eş başkanlığında ve 20'den fazla ülkeden liderlerin katılımıyla yarın "Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi" düzenleneceği bildirilmişti.

GAZZE'DE ATEŞKES

ABD Başkanı Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma yürürlüğe girmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.

TGRT Haber
