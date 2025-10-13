İsrail basını duyurdu! İlk rehine grubu Netzarim Koridoru’nda serbest kalacak

Kategoriler
İsrail medyası, Hamas'ın İsrailli rehinelerin ilk grubunu saat 08.00'de Netzarim Koridoru’nda, ikinci grubunu ise saat 10.00'da Gazze'nin Han Yunus kentinde serbest bırakacağını duyurdu.
İşgalci İsrail'in Tel Aviv’deki “Rehineler Meydanı”nda toplanan İsrailliler, Gazze’de tutulan rehinelerin serbest bırakılmasını bekledi. Göstericiler, rehinlerin fotoğraflarının bulunduğu dövizler taşıdı.