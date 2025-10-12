Menü Kapat
Gündem
Editor
 Selahattin Demirel

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'daki kritik Gazze zirvesi için harekete geçiyor! Sürecin nasıl işleyeceği belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da yapılacak Gazze zirvesine katılmak için yarın hareket edecek. ABD Başkanı Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin davetine icabet edecek olan Erdoğan'ın seyahatiyle ilgili İletişim Başkanı Burhanettin Duran bir açıklama yaptı. Öte yandan zirveye İsrail ve İran'dan katılım olmayacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'daki kritik Gazze zirvesi için harekete geçiyor! Sürecin nasıl işleyeceği belli oldu
Haber Merkezi
12.10.2025
12.10.2025
'ın Şarm el-Şeyh kentinde yapılacak olan zirvesi pazartesi günü liderlerin katılımıyla gerçekleşecek. " Zirvesi" ismiyle düzenlenecek zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan da icabet edecek.

ZİRVEDE KONUŞMA YAPACAK VE DİĞER LİDERLERLE İSTİŞAREDE BULUNACAK

Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin davetini alan Erdoğan'ın zirveye katılmak için yarın harekete geçeceği İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından duyuruldu. Duran, gelişmeyle ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın , Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın davetine icabetle, Gazze’de varılan mutabakatına ilişkin olarak toplanacak “Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi”ne iştirak etmek üzere, 13 Ekim 2025 tarihinde Şarm El-Şeyh’i ziyaret edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Zirve’de hitapta bulunmaları, ayrıca katılımcı ülkelerin liderleriyle de istişareler gerçekleştirmesi planlanmaktadır."

https://x.com/burhanduran/status/1977421815929553116

GAZZE ZİRVESİNİN AMACI NE?

Mısır'da yapılacak zirve, "Gazze Şeridi'ndeki savaşı sonlandırmayı, Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabaları güçlendirmeyi, bölgesel güvenlik ve istikrar için yeni bir sayfa açmayı" hedefliyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Trump'ın başkanlık edeceği zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan gibi 20'den fazla ülke lideri katılacak.

İRAN VE İSRAİL KATILMAYACAK

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansında yayımlanan haberde ise zirveye İranlı hiçbir yetkilinin katılmayacağı iddia edildi.

Katar ve ABD basınına göre, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Endonezya'dan da katılım olacak ancak katılımın hangi düzeyde yapılacağı belirtilmedi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, zirveye İsrail'den katılımın olmayacağını duyururken, Filistin yönetimi de zirveye katılımına ilişkin açıklama yapmadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa da zirveye katılım gösterecek.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

