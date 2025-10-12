Menü Kapat
14°
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Hamas duyurdu: İsrailli esirlerin serbest bırakılması öncesi kritik gelişme

İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin şartlarından birisi olan İsrailli esirlerin serbest bırakılmasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Hamas yetkilisi, İesirlerin Gazze Şeridi’nde serbest bırakılacağı 3 noktaya nakillerinin tamamlandığını açıkladı.

Hamas duyurdu: İsrailli esirlerin serbest bırakılması öncesi kritik gelişme
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2025
saat ikonu 19:24
|
GÜNCELLEME:
12.10.2025
saat ikonu 19:27

ile arasındaki anlaşması kapsamında yapılacak için saatler kaldı. Sabah saatlerinde gerçekleşmesi beklenen esir takası öncesi adı açıklanmayan Hamas yetkilisi, Arap basınına yaptığı açıklamada, İsrailli esirlerin ’nde serbest bırakılacağı 3 noktaya nakillerinin tamamlandığını bildirdi.

KIZIL HAÇ İLE BİR ARAYA GELECEKLER

Esirlerin ne zaman serbest bırakılacağı hakkında detay veremeyen yetkili, Hamas temsilcilerinin bu gece Kızıl Haç temsilcileriyle bir araya gelerek esirlerin serbest bırakılması için bir mekanizma üzerinde anlaşacaklarını belirtti.

Hamas duyurdu: İsrailli esirlerin serbest bırakılması öncesi kritik gelişme

SABAH SAATLERİNDE SERBEST BIRAKILACAKLAR

İsrail Hükümet Sözcüsü Shosh Bedrosian düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'nde tutulan esirlerin serbest bırakılmasının yarın sabah erken saatlerde başlayacağını söylemişti. Bedrosian, hayatta olan 20 esirin yarın aynı anda serbest bırakılacağını, ardından da ölü olduğu doğrulanan 28 esirin cenazelerinin teslim alınacağını belirtmişti.

İsrail medyası, esirlerin serbest bırakılmasının yarın sabah saat 04.00 ile 06.00 arasında başlamasının beklendiğini aktarmış, israil’in esirlerin serbest bırakılmasından 2 saat önce Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından bilgilendirileceği kaydedilmişti.

