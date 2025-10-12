Hamas duyurdu: İsrailli esirlerin serbest bırakılması öncesi kritik gelişme

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında yapılacak esir takası için saatler kaldı. Sabah saatlerinde gerçekleşmesi beklenen esir takası öncesi adı açıklanmayan Hamas yetkilisi, Arap basınına yaptığı açıklamada, İsrailli esirlerin Gazze Şeridi’nde serbest bırakılacağı 3 noktaya nakillerinin tamamlandığını bildirdi.

KIZIL HAÇ İLE BİR ARAYA GELECEKLER

Esirlerin ne zaman serbest bırakılacağı hakkında detay veremeyen yetkili, Hamas temsilcilerinin bu gece Kızıl Haç temsilcileriyle bir araya gelerek esirlerin serbest bırakılması için bir mekanizma üzerinde anlaşacaklarını belirtti.

SABAH SAATLERİNDE SERBEST BIRAKILACAKLAR

İsrail Hükümet Sözcüsü Shosh Bedrosian düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'nde tutulan esirlerin serbest bırakılmasının yarın sabah erken saatlerde başlayacağını söylemişti. Bedrosian, hayatta olan 20 esirin yarın aynı anda serbest bırakılacağını, ardından da ölü olduğu doğrulanan 28 esirin cenazelerinin teslim alınacağını belirtmişti.

İsrail medyası, esirlerin serbest bırakılmasının yarın sabah saat 04.00 ile 06.00 arasında başlamasının beklendiğini aktarmış, israil’in esirlerin serbest bırakılmasından 2 saat önce Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından bilgilendirileceği kaydedilmişti.