Dünya
İsrail, Hamas'a esirler için talebini iletti: Gazze'de esir takası başlıyor

İsrail tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de tutulan esirlerin yarın sabah erken saatlerde serbest bırakılmasının beklendiği bildirildi. Hayatta kalan 20 esirin aynı anda serbest bırakılması istendi.

İsrail, Hamas'a esirler için talebini iletti: Gazze'de esir takası başlıyor
ve arasındaki kapsamında başlıyor. İsrail Hükümet Sözcüsü Shosh Bedrosian düzenlediği basın toplantısında, 'nde tutulan esirlerin serbest bırakılmasının yarın sabah erken saatlerde başlayacağını söyledi.

İsrail, Hamas'a esirler için talebini iletti: Gazze'de esir takası başlıyor

20 ESİR AYNI ANDA SERBEST KALACAK

Bedrosian, hayatta olan 20 esirin yarın aynı anda serbest bırakılacağını, ardından da ölü olduğu doğrulanan 28 esirin cenazelerinin teslim alınacağını belirtti. İsrailli Sözcü Shosh Bedrosian, "Filistinli mahkumların serbest bırakılması, Gazze’deki esirlerin teslim alınmasından sonra gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

İsrailli sözcü, hayattaki 20 esirin Kızılhaç’a teslim edildikten sonra İsrail’e getirileceğini, ardından da kontrol için Re'im Askeri Üssü’ne götürüleceğini bildirdi. Hayatını kaybeden esirlerin cenazelerinin İsrail bayrağına sarılı tabutlara konarak kimlik tespiti için adli tıpa götürüleceği öğrenildi.

İsrail, Hamas'a esirler için talebini iletti: Gazze'de esir takası başlıyor

ESİR TAKASI SABAH SAATLERİNDE OLACAK

İsrail medyası, esirlerin serbest bırakılmasının yarın sabah saat 04.00 ile 06.00 arasında başlamasının beklendiğini aktardı. İsrail’in esirlerin serbest bırakılmasından 2 saat önce Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından bilgilendirileceği kaydedildi.

