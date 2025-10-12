İsrail, Hamas'a esirler için talebini iletti: Gazze'de esir takası başlıyor

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes kapsamında esir takası başlıyor. İsrail Hükümet Sözcüsü Shosh Bedrosian düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'nde tutulan esirlerin serbest bırakılmasının yarın sabah erken saatlerde başlayacağını söyledi.

20 ESİR AYNI ANDA SERBEST KALACAK

Bedrosian, hayatta olan 20 esirin yarın aynı anda serbest bırakılacağını, ardından da ölü olduğu doğrulanan 28 esirin cenazelerinin teslim alınacağını belirtti. İsrailli Sözcü Shosh Bedrosian, "Filistinli mahkumların serbest bırakılması, Gazze’deki esirlerin teslim alınmasından sonra gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

İsrailli sözcü, hayattaki 20 esirin Kızılhaç’a teslim edildikten sonra İsrail’e getirileceğini, ardından da kontrol için Re'im Askeri Üssü’ne götürüleceğini bildirdi. Hayatını kaybeden esirlerin cenazelerinin İsrail bayrağına sarılı tabutlara konarak kimlik tespiti için adli tıpa götürüleceği öğrenildi.

ESİR TAKASI SABAH SAATLERİNDE OLACAK

İsrail medyası, esirlerin serbest bırakılmasının yarın sabah saat 04.00 ile 06.00 arasında başlamasının beklendiğini aktardı. İsrail’in esirlerin serbest bırakılmasından 2 saat önce Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından bilgilendirileceği kaydedildi.