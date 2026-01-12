A101 15 Ocak aktüel ürünler afişi bu hafta neler var? A101 indirim kataloğu yayınlandı

A101 Aldın Aldın kataloğu en yeni ürünleri ile alışveriş severlere sunulmuş oldu.

15 Ocak 2026 Perşembe A101 afişi yeni liste tamamı yayınlandı.

Peki, A101 aktüel ürünler afişi bu hafta neler içeriyor?

İşte A101 aktüel kataloğu yeni ürünler listesi…

A101 AFİŞ YENİ LİSTE ÜRÜNLER 15 OCAK

43" FHD Android Led Tv 9.499 TL

42' Frameless HD Ready Android 14 Smart Tv 5.999 TL

Sese Duyarlı Ambiyans Aydınlatma 399 TL

Full RGB Işıklı Gaming Klavye 399 TL

V15 Lite Cep Telefonu 5.499 TL

Ambiyans Işık 479 TL

Bluetooth Kulaklık 449 TL

Kablosuz Hoparlör 599 TL

Gaming Mouse 239 TL

Çamaşır Makinesi 18.499 TL

Bulaşık Makinesi 11.799 TL

Buzdolabı 12.999 TL

Buharlı Kırışıklık Giderici 999 TL

Akıllı Tartı 349 TL

Kahve Köpürtücü 219 TL

Stand Mikser 4.399 TL

Kablolu Dik Süpürge 1.499 TL

Çay Makinesi 2.399 TL

Blender Seti 1.599 TL

88 Tuşlu Çekiç Aksiyonlu Dijital Piyano 11.599 TL

Tam Boy Keman 2.499 TL

Tabureli Dijital Bateri Seti 6.999 TL

3 Çekmeceli Şifonyer 3.999 TL

Montessori Çok Amaçlı Kitaplık 999 TL

Montessori Minderli Kitaplık 1.749 TL