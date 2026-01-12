A101 15 Ocak aktüel ürünler afişi bu hafta neler var? A101 indirim kataloğu yayınlandı

Kategoriler
A101 Aldın Aldın kataloğu en yeni ürünleri ile alışveriş severlere sunulmuş oldu.
15 Ocak 2026 Perşembe A101 afişi yeni liste tamamı yayınlandı.
Peki, A101 aktüel ürünler afişi bu hafta neler içeriyor?
İşte A101 aktüel kataloğu yeni ürünler listesi…
43" FHD Android Led Tv 9.499 TL
42' Frameless HD Ready Android 14 Smart Tv 5.999 TL
Sese Duyarlı Ambiyans Aydınlatma 399 TL
Full RGB Işıklı Gaming Klavye 399 TL
V15 Lite Cep Telefonu 5.499 TL
Ambiyans Işık 479 TL
Bluetooth Kulaklık 449 TL
Kablosuz Hoparlör 599 TL
Gaming Mouse 239 TL
Çamaşır Makinesi 18.499 TL
Bulaşık Makinesi 11.799 TL
Buzdolabı 12.999 TL
Buharlı Kırışıklık Giderici 999 TL
Akıllı Tartı 349 TL
Kahve Köpürtücü 219 TL
Stand Mikser 4.399 TL
Kablolu Dik Süpürge 1.499 TL
Çay Makinesi 2.399 TL
Blender Seti 1.599 TL
88 Tuşlu Çekiç Aksiyonlu Dijital Piyano 11.599 TL
Tam Boy Keman 2.499 TL
Tabureli Dijital Bateri Seti 6.999 TL
3 Çekmeceli Şifonyer 3.999 TL
Montessori Çok Amaçlı Kitaplık 999 TL
Montessori Minderli Kitaplık 1.749 TL