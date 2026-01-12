Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

A101 15 Ocak aktüel ürünler afişi bu hafta neler var? A101 indirim kataloğu yayınlandı

A101 afişi tam liste yeni ürünler duyuruldu. 15 Ocak 2026 A101 Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğu bu hafta da oldukça çeşitli. A101 aktüel ile 15 Ocak Perşembe günü çeşit çeşit ürünler raflardan sepete eklenecek. A101 indirim broşürü ile elektrikli moped 29.990 TL, radyatör antifrizi 3L 155 TL, bebek yatağı 899 TL, 43 inç FHD android LED tv 9.499 TL, gaming klavye 499 TL marketlerde alışveriş tutkunlarını bekleyecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
A101 15 Ocak aktüel ürünler afişi bu hafta neler var? A101 indirim kataloğu yayınlandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.01.2026
saat ikonu 07:48
|
GÜNCELLEME:
12.01.2026
saat ikonu 07:48

A101 Aldın Aldın kataloğu en yeni ürünleri ile alışveriş severlere sunulmuş oldu.

15 Ocak 2026 Perşembe A101 afişi yeni liste tamamı yayınlandı.

Peki, A101 aktüel ürünler afişi bu hafta neler içeriyor?

İşte A101 aktüel kataloğu yeni ürünler listesi…

A101 15 Ocak aktüel ürünler afişi bu hafta neler var? A101 indirim kataloğu yayınlandı

A101 AFİŞ YENİ LİSTE ÜRÜNLER 15 OCAK

43" FHD Android Led Tv 9.499 TL

42' Frameless HD Ready Android 14 Smart Tv 5.999 TL

Sese Duyarlı Ambiyans Aydınlatma 399 TL

Full RGB Işıklı Gaming Klavye 399 TL

V15 Lite Cep Telefonu 5.499 TL

A101 15 Ocak aktüel ürünler afişi bu hafta neler var? A101 indirim kataloğu yayınlandı

Ambiyans Işık 479 TL

Bluetooth Kulaklık 449 TL

Kablosuz Hoparlör 599 TL

Gaming Mouse 239 TL

Çamaşır Makinesi 18.499 TL

Bulaşık Makinesi 11.799 TL

Buzdolabı 12.999 TL

Buharlı Kırışıklık Giderici 999 TL

Akıllı Tartı 349 TL

A101 15 Ocak aktüel ürünler afişi bu hafta neler var? A101 indirim kataloğu yayınlandı

Kahve Köpürtücü 219 TL

Stand Mikser 4.399 TL

Kablolu Dik Süpürge 1.499 TL

Çay Makinesi 2.399 TL

Blender Seti 1.599 TL

88 Tuşlu Çekiç Aksiyonlu Dijital Piyano 11.599 TL

A101 15 Ocak aktüel ürünler afişi bu hafta neler var? A101 indirim kataloğu yayınlandı

Tam Boy Keman 2.499 TL

Tabureli Dijital Bateri Seti 6.999 TL

3 Çekmeceli Şifonyer 3.999 TL

Montessori Çok Amaçlı Kitaplık 999 TL

Montessori Minderli Kitaplık 1.749 TL

ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.