Gündem
 Banu İriç

Yoğun kar yağışı, sağanak ve fırtına fena bastırdı! Meteoroloji'den 41 ile sarı kod!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir uyardığı kar yağışı İstanbul başta olmak üzere çok sayıda şehirde etkili olmaya başladı. Ukrayna üzerinden yurda gelen soğuk hava dalgasıyla hava sıcaklıkları giderek düştü. Ülkemizin bir bölümü kar yağışı etkisi altına girerken bazı illerde fırtınayla beraber sağanak yağış kuvvetli olacak. Risk haritasına göre 41 il için sarı kodlu tehlike uyarısı yapıldı. İşte 12 Ocak Pazartesi hava durumu...

12.01.2026
12.01.2026
07:35

Türkiye batıda lodos havası etkisiyle girdiği yeni yıl haftasının ardından ay ortasına kar yağışıyla devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. Ülkenin Ege, Akdeniz, Karadeniz Kıyıları ve Güneydoğu Anadolu bölgesi hariç her yeri kar yağışı alacak.

Yoğun kar yağışı, sağanak ve fırtına fena bastırdı! Meteoroloji'den 41 ile sarı kod!

YAĞIŞ UYARISI

Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Karadeniz kıyılarında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da fırtına etkili olacak. Yağışların; Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Manisa, Denizli, Sinop, Tokat, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde görülecek. Doğu Akdeniz, Antalya'nın doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Samsun, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı ile tipi gibi) dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Yoğun kar yağışı, sağanak ve fırtına fena bastırdı! Meteoroloji'den 41 ile sarı kod!

FIRTINA KIYILARDA ETKİLİ

Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi şeklinde esmesi bekleniyor.

Yoğun kar yağışı, sağanak ve fırtına fena bastırdı! Meteoroloji'den 41 ile sarı kod!

BUZLANMA VE DON UYARISI

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olabileceği hatırlatılarak dikkatli olunması istendi.

Yoğun kar yağışı, sağanak ve fırtına fena bastırdı! Meteoroloji'den 41 ile sarı kod!

41 İL İÇİN SARI KOD

Adana, Adıyaman, Amasya, Bingöl, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kayseri, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yayınladı.

Yoğun kar yağışı, sağanak ve fırtına fena bastırdı! Meteoroloji'den 41 ile sarı kod!

MARMARA
Çok bulutlu, Çanakkale dışında kalan bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EGE
Çok bulutlu, KUzey Ege kıyıları dışında kalan bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğuda yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz bölümü ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. . Bölge genelinde bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun, Ordu, Tokat, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra Tokat çevrelerinde karla karışık yağmur, Gümüşhane ve Bayburt ile akşam saatlerinden itibaren Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon'un iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayının görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Van ve Iğdır dışında kalan bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısı ile Bingöl çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı, sabah saatlerinde Hakkari ve Iğdır çevrelerinde sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge Diyarbakır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısı ile Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

#Gündem
