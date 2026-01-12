Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Doğukan Güngör ve Cicişler'den Ceyda Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı: İtiraf ettiler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması giderek genişliyor. Kızılcık Şerbeti dizisinin Fatih'i olarak tanınan Doğukan Güngör ve bir yarışmayla ünlenen Ceyda Ersoy'un ifadeleri ortaya çıktı.

Doğukan Güngör ve Cicişler'den Ceyda Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı: İtiraf ettiler
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
12.01.2026
saat ikonu 08:18
|
GÜNCELLEME:
12.01.2026
saat ikonu 08:30

Ünlü isimlere yapılan uyuşturucu operasyonlarında her yeni dalga toplum tarafından yakından takip ediliyor. Televizyon dünyasının dikkat çeken dizilerinden Kızılcık Şerbeti'nin başrolü Doğukan Güngör ve Ciciş Kardeşler olarak ünlenen Ceyda Ersoy'un savcılıkta verdiği ifadelerde itirafları dikkat çekti.

Doğukan Güngör ve Cicişler'den Ceyda Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı: İtiraf ettiler

"PİŞMANIM"


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "uyuşturucu ve fuhuş" soruşturmasında ünlü oyuncu Doğukan Güngör ve Ceyda Ersoy'un savcılık ifadelerine ulaşıldı. Doğukan Güngör gözaltına alınmasının ardından ifadesi sonrası yurt dışı çıkış yasağıyla bırakılmıştı. Uyuşturucu kullandığını kabul eden Güngör, "Ben uyuşturucu madde kullandığımı kabul ettim. Bundan dolayı pişmanım. Bir daha asla yasaklı madde kullanmayacağım.Yurt dışında uyuşturucu maddenin serbest olduğunu biliyordum. Ayrıca belirtmek isterim ki kimseye uyuşturucu madde vermedim. Uyuşturucu partilerine katılmadım" dedi.

CEYDA ERSOY: "TEDAVİ OLMAK İSTİYORUM"


Tutuklanan şüphelilerden Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy ise evinde bulunan kokain ve uyuşturucu hapın kullanma amaçlı bulundurduğunu itiraf ederek "Uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım. Tedavi olmak istiyorum" dedi.
İfadesinin devamda Ersoy'a dosyada adı geçen bazı isimler soruldu. Ersoy, "Cihan Şensözlü'yü internetten tanırım. Sohbetlerin ne amaçla yazıldığını bilmiyorum ancak uyuşturucu temin etmedim. Mert Tandoğan ile ne amaçla konuştuğumu bilmiyorum.

Zafer Boyacı'nın neden uyuşturucu fotoğrafı attığını bilmiyorum. Uyuşturucu madde kullandığımı kabul ettim. Telefonumdaki sohbetleri uyuşturucu madde etkisi altında yazdım" diyerek ifadesini tamamladı.

#Gündem
