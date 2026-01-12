Beylikdüzü E-5'te kaza: Yağıştan kayganlaşan yolda çarpıştılar

Beylikdüzü ilçesi E-5 karayolu Ambarlı mevkiinde saat 22.30 sıralarında yan yolda seyreden sürücünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, önündeki otomobile çarptı.

Kaza nedeniyle 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan vatandaş yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.