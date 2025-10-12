Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon'a yeni havalimanı müjdesi! Türkiye'de üçüncü olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon Hayri Gür Spor Salonu'nda, Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Trabzon'a yeni havalimanı müjdesi veren Erdoğan, "Trabzon Havalimanı'nın ihtiyacı karşılamakta zorlandığını biliyorum. İnşallah ihalesini bu sene yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Dün gece Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde rakibi Bulgaristan'ı 6-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Futbolcularımızı ve teknik ekibi kutluyorum. Bize ve milletimize bir futbol resitali yaşattılar.

Bugün de tam 13 milyar 514 milyon TL değerindeki 130 projemizin toplu açılışı vesilesiyle sizlerle bir aradayız. Başarıyla tamamladığımız bu projelerde emeği geçen tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum.

Trabzon'u 1461 ruhuyla, tutkusuyla seviyoruz. Bugüne kadar bu sevdanın hakkını en güzel şekilde, diğer 80 vilayetimiz gibi aşkla hizmet ettik. Son 23 yılda Trabzon'a 540 milyar TL kamu yatırımı yaptık.

'ÖNÜMÜZDEKİ YIL BAŞLATMAYI PLANLIYORUZ'

Trabzon Havalimanı'nın ihtiyacı karşılamakta zorlandığını biliyorum. İnşallah ihalesini bu sene yapıyoruz. Çalışmalara da önümüzdeki yıl başlamayı planlıyoruz. Deniz üzerine 3. havalimanımızı Trabzon'a inşa edeceğiz. Bunların açılış sevincini de sizlerle birlikte yaşayacağız.

RUSYA VE UKRAYNA SAVAŞI

Yakın çevremizde tarihi kırılmalar yaşanıyor, bir asır önce olduğu gibi yeni dünya düzeni bizim de yer aldığımız coğrafya merkezli hadiselerle şekilleniyor. (Rusya-Ukrayna) Arzumuz savaşın bir an önce sona ermesi. Biz bu krizin çözülmesinde üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız." şeklinde konuştu.

'İSRAİL'İN ATTIĞI İMZANIN ARKASINDA DURMASI GEREKİYOR'

2 yıllık soykırımın ardından Gazze'de kalıcı huzura giden ilk adım atıldı. Gazzeli kardeşlerimiz ilk defa rahat bir nefes alıyor. İsrail'in hava saldırıları nedeniyle oradan oraya sürüklenen siviller geri dönüyor. Bizim insani yardım tırlarımız da Gazze'ye ulaşmaya başladı. Bunlar 2 yıllık zulümden sonra bize umut veren gelişmelerdir. Ama ateşkes anlaşmasıyla her şey bitmiş değil. Şimdi çok büyük daha imtihan insanlığı bekliyor. Şimdi İsrail'in attığı imzanın arkasında durması gerekiyor. Gazze'nin yeniden süratle ayağa kaldırılmalıdır.

Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde eğilip bükülenlerden olmadık. Ülke içinde başka yurtdışında başka konuşanlardan olmadık. Bu milletin onuruna, şerefine gölge düşürmedik. Türkiye'nin insanlığın vicdanına tercüman olan ilkeli politikalarını herkes kabullendi.

Ayrıntılar geliyor...