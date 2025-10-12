Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon'a yeni havalimanı müjdesi! Türkiye'de üçüncü olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Hayri Gür Spor Salonu'nda, Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. İç ve dış siyasetle ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Trabzon'a yeni havalimanı müjdesi verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon'a yeni havalimanı müjdesi! Türkiye'de üçüncü olacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2025
saat ikonu 15:48
|
GÜNCELLEME:
12.10.2025
saat ikonu 16:12

, Hayri Gür Spor Salonu'nda, Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Töreni'nde konuştu. Trabzon'a yeni havalimanı müjdesi veren Erdoğan, "Trabzon Havalimanı'nın ihtiyacı karşılamakta zorlandığını biliyorum. İnşallah ihalesini bu sene yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Dün gece Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde rakibi Bulgaristan'ı 6-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Futbolcularımızı ve teknik ekibi kutluyorum. Bize ve milletimize bir futbol resitali yaşattılar.

Bugün de tam 13 milyar 514 milyon TL değerindeki 130 projemizin toplu açılışı vesilesiyle sizlerle bir aradayız. Başarıyla tamamladığımız bu projelerde emeği geçen tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum.

Trabzon'u 1461 ruhuyla, tutkusuyla seviyoruz. Bugüne kadar bu sevdanın hakkını en güzel şekilde, diğer 80 vilayetimiz gibi aşkla hizmet ettik. Son 23 yılda Trabzon'a 540 milyar TL kamu yatırımı yaptık.

'ÖNÜMÜZDEKİ YIL BAŞLATMAYI PLANLIYORUZ'

Trabzon Havalimanı'nın ihtiyacı karşılamakta zorlandığını biliyorum. İnşallah ihalesini bu sene yapıyoruz. Çalışmalara da önümüzdeki yıl başlamayı planlıyoruz. Deniz üzerine 3. havalimanımızı Trabzon'a inşa edeceğiz. Bunların açılış sevincini de sizlerle birlikte yaşayacağız.

RUSYA VE UKRAYNA SAVAŞI

Yakın çevremizde tarihi kırılmalar yaşanıyor, bir asır önce olduğu gibi yeni dünya düzeni bizim de yer aldığımız coğrafya merkezli hadiselerle şekilleniyor. (Rusya-Ukrayna) Arzumuz savaşın bir an önce sona ermesi. Biz bu krizin çözülmesinde üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız." şeklinde konuştu.

'İSRAİL'İN ATTIĞI İMZANIN ARKASINDA DURMASI GEREKİYOR'

2 yıllık soykırımın ardından Gazze'de kalıcı huzura giden ilk adım atıldı. Gazzeli kardeşlerimiz ilk defa rahat bir nefes alıyor. İsrail'in hava saldırıları nedeniyle oradan oraya sürüklenen siviller geri dönüyor. Bizim insani yardım tırlarımız da Gazze'ye ulaşmaya başladı. Bunlar 2 yıllık zulümden sonra bize umut veren gelişmelerdir. Ama ateşkes anlaşmasıyla her şey bitmiş değil. Şimdi çok büyük daha imtihan insanlığı bekliyor. Şimdi İsrail'in attığı imzanın arkasında durması gerekiyor. Gazze'nin yeniden süratle ayağa kaldırılmalıdır.

Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde eğilip bükülenlerden olmadık. Ülke içinde başka yurtdışında başka konuşanlardan olmadık. Bu milletin onuruna, şerefine gölge düşürmedik. Türkiye'nin insanlığın vicdanına tercüman olan ilkeli politikalarını herkes kabullendi.

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
#trabzon
#açılış
#cumhurbaşkanı erdoğan
#projeler
#Havaalanı İşletmeleri
#Trabzon Havalimanı
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.