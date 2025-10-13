Filistinli Gazeteci Salih el-Caferavi İsrailli çeteler tarafından öldürüldü

Gazze'de bir gazeteci daha İsrail zulmünde katledildi. İsrail destekli yasa dışı çeteler Gazeteci Salih el- Caferavi'yi öldürdü. Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde yaşanan olay, Caferavi'nin İsrail'in mahallede sebep olduğu yıkımı kayıt altına almak için çalışırken meydana geldi.

Filistin basınında yer alan haberlerde saldırıya uğrayan Caferavi'nin aynı zamanda eşyalarının da çete mensupları tarafından çalındığı ifade edildi.

NAAŞI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Caferavi'nin "basın" yazılı çelik yelek giyimli naaşının Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne götürüldüğü görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Çok sayıda Filistinli gazeteci Caferavi'nin ölümünü üzüntüyle karşılayarak, taziye mesajı yayımladı.

Al Jazeera'ya konuşan Gazze'deki İçişleri Bakanlığından bir kaynak, ateşkesin başlamasıyla Gazze'nin güneyinden kuzeyine geri dönen zorla yerinden edilmiş Filistinlileri de hedef aldığına dikkati çekti.

İSRAİL ORDUSU HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Instagram'da 330 binden fazla takipçiye, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım sırasında Filistinlilerin yaşadığı sıkıntıları aktaran Caferavi, özellikle Arap dünyasında tanınır hale gelmişti.

İsrail ordusu ise Caferavi'nin paylaşımlarına ilişkin karşı açıklamalar yaparak kendisini hedef göstermişti.