Hamas için Gazze yönetimi kapanmış bir mesele! Geçiş sürecine katılmayacaklar

ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu Gazze Planı, İsrail ve Hamas tarafından kabul edildi. Gazze'de ateşkes sağlandı, esir takasları başladı. Hamas'tan ise kritik bir açıklama geldi. Hamas, barış planı kapsamında Gazze yönetiminde yer almayacağını belirtti.

''HAMAS İÇİN KAPANMIŞ BİR MESELEDİR''

Gazze'de savaş sonrasının nasıl olacağı tartışmaları sürerken bir Hamas yetkilisi konuya açıklık getirdi. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Hamas yetkilisi Gazze'nin geleceğinde Hamas'ın olup olmayacağına ilişkin soruya cevap verdi. Yetkili, "Savaş sonrası Gazze yönetiminde olmayacağız." dedi.

İsmini vermek istemeyen Hamas üyesi, "Hamas için Gazze Şeridi'nin yönetimi kapanmış meseledir. Hamas hiçbir şekilde geçiş dönemi sürecinde yer almayacak. Bu şeridin kontrolünden vazgeçtiğimiz anlamına geliyor." dedi.

Ayrıca, "Hamas, Filistin yapısının temel parçası olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

GAZZE'DE ATEŞKES

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.