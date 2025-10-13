Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Hamas için Gazze yönetimi kapanmış bir mesele! Geçiş sürecine katılmayacaklar

Gazze'de ateşkesin ardından neler olacağı konuşulurken Hamas'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD lideri Donald Trump'ın sunduğu Gazze Planı doğrultusunda Hamas, yönetimde yer almayacaklarını, bu konunun kendileri için kapandığını belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AFP
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 10:26
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 10:26

ABD Başkanı Donald 'ın sunduğu Planı, ve tarafından kabul edildi. Gazze'de sağlandı, esir takasları başladı. Hamas'tan ise kritik bir açıklama geldi. Hamas, barış planı kapsamında Gazze yönetiminde yer almayacağını belirtti.

Hamas için Gazze yönetimi kapanmış bir mesele! Geçiş sürecine katılmayacaklar

''HAMAS İÇİN KAPANMIŞ BİR MESELEDİR''

Gazze'de savaş sonrasının nasıl olacağı tartışmaları sürerken bir Hamas yetkilisi konuya açıklık getirdi. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Hamas yetkilisi Gazze'nin geleceğinde Hamas'ın olup olmayacağına ilişkin soruya cevap verdi. Yetkili, "Savaş sonrası Gazze yönetiminde olmayacağız." dedi.

İsmini vermek istemeyen Hamas üyesi, "Hamas için Gazze Şeridi'nin yönetimi kapanmış meseledir. Hamas hiçbir şekilde geçiş dönemi sürecinde yer almayacak. Bu şeridin kontrolünden vazgeçtiğimiz anlamına geliyor." dedi.

Ayrıca, "Hamas, Filistin yapısının temel parçası olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Hamas için Gazze yönetimi kapanmış bir mesele! Geçiş sürecine katılmayacaklar

GAZZE'DE ATEŞKES

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD lideri Trump Gazze'de Barış Zirvesi'nde buluşacak! İşte katılacak liderler
Dünyanın gözü Gazze'de! Hamas İsrailli esirleri teslim etmeye başladı
ETİKETLER
#gazze
#İsrail
#hamas
#ateşkes
#trump
#Gazze Planı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.