Gazze'de ateşkes ihlali: 11 Filistinliyi katlettiler, 7'si çocuk!

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail ordusunun Gazze’nin doğusundaki Zeytun Mahallesi’nde Şaban ailesine karşı katliam yaptığını açıkladı. Sivil bir aracı hedef alan saldırı, 7’si çocuk 11 Filistinli’nin ölümüne neden oldu.

HİÇ BİR UYARI YAPILMADAN BOMBALANDI

Basal, “İsrail ordusu, ‘sarı hat’ı geçen aracı uyarabilirdi, ama hiçbir uyarı yapmadan bombaladı. Bu, işgalcilerin kana susamışlığını ve sivillere karşı suç işlemeye kararlılığını gösteriyor” dedi.

İSRAİL ATEŞKES ANLAŞMASINA UYULMUYOR

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim’de Mısır’da İsrail-Hamas ateşkesinin ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Anlaşma 10 Ekim’de devreye girdi; İsrail’in “sarı hat”tan çekilmesiyle ateşkes saat 12:00’de başladı.