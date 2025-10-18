Aksaray’da açıkta alkol skandalı: Direnen 2 şahsa ceza kesildi

Kategoriler
Aksaray-Ankara Karayolu’ndaki bir tesiste, 18 Ekim 2025’te, Sami P. ve Emirhan Ç., 68 KF 911 plakalı aracın yanına masa kurarak açıkta alkol aldı. Bölge bekçilerinin uyarısına rağmen alkole devam eden şahıslar, direnince asayiş ekipleri çağrıldı.
Olay yerine gelen polis, Sami P. (1.47 promil) ve Emirhan Ç.’yi (1.95 promil) alkolmetreyle kontrol etti. Araç sürücüsü olduğunu belirten Cihat Ç. de sorgulandı. Şahıslar, kabahatler kanunundan işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.
Polis merkezinde Sami P. ve Emirhan Ç.’ye ceza kesildi ve serbest bırakıldılar. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.