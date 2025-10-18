S&P Türkiye'nin kredi notunu değiştirmedi

Standard & Poor’s (S&P), 18 Ekim 2025’te, takvimde 17 Ekim olarak belirlenen Türkiye, Hollanda ve Togo için kredi notu değerlendirmesi yapmadı. Yarı yıllık gözden geçirme tamamlandı, ancak mevcut notlarda değişiklik olmadı.

"BB-" NOTU VE DURAĞAN GÖRÜNÜM SÜRÜYOR

S&P, Türkiye’nin uzun vadeli kredi notunu “BB-” ve görünümünü “durağan” olarak korudu. Kuruluş, takvimdeki değerlendirme tarihlerinin kesin güncelleme anlamına gelmediğini vurguladı.

PİYASALARIN GÖZÜ S&P’DEYDİ

Ekonomi çevreleri, S&P’nin kararını merakla bekliyordu. Not değişikliği olmaması, piyasalarda dikkatle izlenmeye devam ediyor.