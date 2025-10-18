Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Canlı Yayın
Hava Durumu
18°
Avatar
Editor
 Ali Osman Polat

Tatar'dan CTP'ye ağır eleştiri: "Halkın iradesinden kaçtınız!"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa mitinginde iki devletli çözümü savundu; Erhürman'ı meclisten kaçmakla suçladı, "Bu iş bitti, egemenliğimizi kimse kaldıramaz!" dedi. İşte detaylar...

Tatar'dan CTP'ye ağır eleştiri:
18.10.2025
saat ikonu 00:11
18.10.2025
saat ikonu 00:11

Cumhurbaşkanı ve bağımsız aday , 19 Ekim seçimleri öncesi Lefkoşa Sarayönü Meydanı'nda miting düzenledi. UBP, DP ve YDP ittifakını selamlayan Tatar, "Bu meydan Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'a tanıklık etti. Kıbrıs Türkü devletine, egemenliğine ve güvenliğine sahip çıkacak!" dedi.

Tatar'dan CTP'ye ağır eleştiri: "Halkın iradesinden kaçtınız!"

"CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ DEVLETİMİZİN GÜVENLİĞİDİR"

Tatar, küskünlükleri geride bırakma çağrısı yaparak, "Bu seçim haklarımız ve geleceğimizle ilgilidir. Lefkoşa'nın sesini dünyaya duyuracağız" vurgusu yaptı. İki devletli çözümün BM'de ve TDT'de desteklendiğini belirterek, "Federasyon tüketilmiş modeldir, Rum zenginliği paylaşmak istemiyor" dedi.

Tatar'dan CTP'ye ağır eleştiri: "Halkın iradesinden kaçtınız!"

CTP'YE KAÇAKLIK ELEŞTİRİSİ

Tatar, CTP'nin kararını reddederek meclisten kaçmasını eleştirdi: "CTP ve Erhürman, Rum ikizi AKEL gibi zoru görünce kaçar! Türkiye ile görüşeceğini söylüyor, günaydın derler! Vesayetçi diye suçlamadınız mı?"

Tatar'dan CTP'ye ağır eleştiri: "Halkın iradesinden kaçtınız!"

"VESAYET TANIMAM, ATATÜRK YOLUMUZDUR"

Tatar, "Ben bu toprakların evladıyım, vesayet tanımam. Atatürk, Küçük ve Denktaş yolunda yürüyoruz. KKTC'yi dağıtmak isteyenlere karşıyız" dedi. Atak diplomasiyle TDT ülkeleriyle kardeş pazarlar ağı kuracaklarını, sağlık, altyapı ve 5G yatırımlarıyla Lefkoşa'yı çağ atlatacaklarını müjdeledi.

Tatar'dan CTP'ye ağır eleştiri: "Halkın iradesinden kaçtınız!"

"PAZAR GÜNÜ ZAFER BİZİM!"

Tatar, "Özgüvenle hareket edeceğiz. Bu seçim devletimizi koruma seçimidir. Pazar günü zafer bizim!" diyerek kalabalığı coşturdu.

TGRT Haber
