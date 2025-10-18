Tatar'dan CTP'ye ağır eleştiri: "Halkın iradesinden kaçtınız!"

KKTC Cumhurbaşkanı ve bağımsız aday Ersin Tatar, 19 Ekim seçimleri öncesi Lefkoşa Sarayönü Meydanı'nda miting düzenledi. UBP, DP ve YDP ittifakını selamlayan Tatar, "Bu meydan Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'a tanıklık etti. Kıbrıs Türkü devletine, egemenliğine ve güvenliğine sahip çıkacak!" dedi.

"CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ DEVLETİMİZİN GÜVENLİĞİDİR"

Tatar, küskünlükleri geride bırakma çağrısı yaparak, "Bu seçim haklarımız ve geleceğimizle ilgilidir. Lefkoşa'nın sesini dünyaya duyuracağız" vurgusu yaptı. İki devletli çözümün BM'de ve TDT'de desteklendiğini belirterek, "Federasyon tüketilmiş modeldir, Rum zenginliği paylaşmak istemiyor" dedi.

CTP'YE KAÇAKLIK ELEŞTİRİSİ

Tatar, CTP'nin iki devletli çözüm kararını reddederek meclisten kaçmasını eleştirdi: "CTP ve Erhürman, Rum ikizi AKEL gibi zoru görünce kaçar! Türkiye ile görüşeceğini söylüyor, günaydın derler! Vesayetçi diye suçlamadınız mı?"

"VESAYET TANIMAM, ATATÜRK YOLUMUZDUR"

Tatar, "Ben bu toprakların evladıyım, vesayet tanımam. Atatürk, Küçük ve Denktaş yolunda yürüyoruz. KKTC'yi dağıtmak isteyenlere karşıyız" dedi. Atak diplomasiyle TDT ülkeleriyle kardeş pazarlar ağı kuracaklarını, sağlık, altyapı ve 5G yatırımlarıyla Lefkoşa'yı çağ atlatacaklarını müjdeledi.

"PAZAR GÜNÜ ZAFER BİZİM!"

Tatar, "Özgüvenle hareket edeceğiz. Bu seçim devletimizi koruma seçimidir. Pazar günü zafer bizim!" diyerek kalabalığı coşturdu.