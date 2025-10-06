Tatar’dan Rum lider Hristodulidis’e sert tepki!

Tatar, “Türkiye, Doğu Akdeniz’in en güçlü devletidir. Kimse Türkiye’yi dışlayamaz, kimse Kıbrıs Türk halkının iradesini yok sayamaz” diyerek, Fidan’ın sözlerini Türkiye’nin sabrını ve kararlılığını gösteren bir uyarı olarak değerlendirdi. Rum-Yunan-İsrail eksenini “çıkar oyunları” olarak tanımlayan Tatar, “Bizi istememelerinin nedeni bu oyunu bozmamızdır” diye konuştu.

RUM YÖNETİMİNİN SİLAHLANMA ÇABASINA TEPKİ

Rum yönetiminin son yıllarda hızlanan silahlanma faaliyetlerini eleştiren Tatar, GKRY’nin milyarlarca dolarlık silah alımlarıyla adayı çatışma alanına çevirdiğini belirtti. “Hristodulidis, hukuku ağzına almadan önce silahlanmayı durdursun” diyen Tatar, 2020-2025 döneminde Rumların savunma bütçesini 444 milyon eurodan 588 milyon euroya çıkardığını ve 3,5 milyar dolardan fazla kaynak ayırdığını ifade etti.

SİLAH DEPOSUNA DÖNÜŞEN GKRY

Tatar, Rum yönetiminin Almanya, İsrail, Fransa, Sırbistan, ABD ve AB’den silah temin ettiğini, Mari’deki Florakis Deniz Üssü ve Baf’taki Andreas Papandreu Hava Üssü’nü yabancı güçlere açtığını belirtti. “Barıştan yana görüntü verip silahlanma yarışına girmek ikiyüzlülüktür” diyerek, Rumların bu adımlarını “savaş projesi” olarak tanımladı.

KIBRIS TÜRKÜ’NÜN İRADESİ VE TÜRKİYE’NİN GARANTÖRLÜĞÜ

Tatar, “Kıbrıs Türk halkının iradesi, en gelişmiş silah sistemlerinden daha güçlüdür” diyerek, güvenliğin teminatının Türkiye’nin garantörlüğü ve KKTC’nin egemenliği olduğunu vurguladı. 1960’lar ve 1974 öncesi saldırıları hatırlatan Tatar, Rum zihniyetinin değişmediğini ancak Kıbrıs Türkü’nün varlığını sürdüreceğini söyledi.

ÇÖZÜM İÇİN EŞİTLİK ŞART

Tatar, barışın ancak egemen eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde mümkün olduğunu belirterek, “Çözüm, tehdit altında değil, eşitlik temelinde olur” dedi. Rum yönetimine silahlanma sevdasından vazgeçme çağrısı yapan Tatar, “Türkiye’siz hiçbir bölgesel denklem kurulamaz” diyerek, Türkiye ile omuz omuza egemen eşitlik ve uluslararası statü için çalıştıklarını vurguladı.