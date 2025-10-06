Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Ali Osman Polat

Tatar’dan Rum lider Hristodulidis’e sert tepki!

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Lideri Hristodulidis’in Türkiye’yi hedef alan sözlerini “pişkinlik” olarak nitelendirerek, “Türkiye, Doğu Akdeniz’in en güçlü devletidir” dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tatar’dan Rum lider Hristodulidis’e sert tepki!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2025
saat ikonu 03:40
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
saat ikonu 03:40

Tatar, , Doğu Akdeniz’in en güçlü devletidir. Kimse Türkiye’yi dışlayamaz, kimse Türk halkının iradesini yok sayamaz” diyerek, Fidan’ın sözlerini Türkiye’nin sabrını ve kararlılığını gösteren bir uyarı olarak değerlendirdi. Rum-Yunan-İsrail eksenini “çıkar oyunları” olarak tanımlayan Tatar, “Bizi istememelerinin nedeni bu oyunu bozmamızdır” diye konuştu.

Tatar’dan Rum lider Hristodulidis’e sert tepki!

RUM YÖNETİMİNİN SİLAHLANMA ÇABASINA TEPKİ

Rum yönetiminin son yıllarda hızlanan faaliyetlerini eleştiren Tatar, GKRY’nin milyarlarca dolarlık silah alımlarıyla adayı çatışma alanına çevirdiğini belirtti. “Hristodulidis, hukuku ağzına almadan önce silahlanmayı durdursun” diyen Tatar, 2020-2025 döneminde Rumların savunma bütçesini 444 milyon eurodan 588 milyon euroya çıkardığını ve 3,5 milyar dolardan fazla kaynak ayırdığını ifade etti.

Tatar’dan Rum lider Hristodulidis’e sert tepki!

SİLAH DEPOSUNA DÖNÜŞEN GKRY

Tatar, Rum yönetiminin Almanya, İsrail, Fransa, Sırbistan, ABD ve AB’den silah temin ettiğini, Mari’deki Florakis Deniz Üssü ve Baf’taki Andreas Papandreu Hava Üssü’nü yabancı güçlere açtığını belirtti. “Barıştan yana görüntü verip silahlanma yarışına girmek ikiyüzlülüktür” diyerek, Rumların bu adımlarını “savaş projesi” olarak tanımladı.

Tatar’dan Rum lider Hristodulidis’e sert tepki!

KIBRIS TÜRKÜ’NÜN İRADESİ VE TÜRKİYE’NİN GARANTÖRLÜĞÜ

Tatar, “Kıbrıs Türk halkının iradesi, en gelişmiş silah sistemlerinden daha güçlüdür” diyerek, güvenliğin teminatının Türkiye’nin garantörlüğü ve ’nin egemenliği olduğunu vurguladı. 1960’lar ve 1974 öncesi saldırıları hatırlatan Tatar, Rum zihniyetinin değişmediğini ancak Kıbrıs Türkü’nün varlığını sürdüreceğini söyledi.

Tatar’dan Rum lider Hristodulidis’e sert tepki!

ÇÖZÜM İÇİN EŞİTLİK ŞART

Tatar, barışın ancak egemen eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde mümkün olduğunu belirterek, “Çözüm, tehdit altında değil, eşitlik temelinde olur” dedi. Rum yönetimine silahlanma sevdasından vazgeçme çağrısı yapan Tatar, “Türkiye’siz hiçbir bölgesel denklem kurulamaz” diyerek, Türkiye ile omuz omuza egemen eşitlik ve uluslararası statü için çalıştıklarını vurguladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan Güzelyurt’ta net mesaj!
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar BM'ye ilettiklerini duyurdu: 'O defter kapandı'
Pegasus, İstanbul Havalimanı'ndan KKTC uçuşlarına başladı
ETİKETLER
#Politika
#Türkiye
#kktc
#barış
#silahlanma
#Kıbrıs
#Rum Yönetimi
#Egemenlik
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.