TGRT Haber
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

Pegasus, İstanbul Havalimanı'ndan KKTC uçuşlarına başladı

Pegasus Havayolları, 1 Ekim itibarıyla İGA İstanbul Havalimanı'ndan Kıbrıs Ercan Uluslararası Havalimanı'na ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Pegasus, 23 Ekim'den itibaren karşılıklı günlük çift seferle uçuş sayısını artıracak.

İGA 'ndan İzmir hattında sefer yapan , uçuş ağına yeni bir destinasyon daha ekleyerek uçuşlarına başladı. İlk etapta her gün tek sefer olarak yapılacak uçuşlar, 23 Ekim'den itibaren günlük çift seferle haftada 14 frekansa çıkarılacak.

1 - 22 Ekim tarihleri arasında Ercan - İstanbul Havalimanı uçuşları 17.45, İstanbul - Ercan uçuşları 20.25 saatlerinde yapılacak. 23 - 25 Ekim tarihlerinde Ercan - İstanbul uçuşları 09.00 ve 17.45, İstanbul - Ercan uçuşları 11.40 ve 20.25 saatlerinde gerçekleştirilecek. 26 Ekim 2025 - 28 Mart 2026 tarihleri arasında ise Ercan - İstanbul arasında 09.05 ve 20.10, İstanbul - Ercan arasında 07.45 ve 18.30 saatlerinde sefer düzenlenecek.

Pegasus, İstanbul Havalimanı'ndan KKTC uçuşlarına başladı

İGA İstanbul Havalimanı'ndan başlattığı seferlerle uçuş ağını güçlendiren Pegasus, bu yeni hatla misafirlerine Ercan ve İstanbul arasında esnek, konforlu ve kolay erişilebilir seyahat imkânı sunmayı hedefliyor.

Pegasus, İstanbul Havalimanı'ndan KKTC uçuşlarına başladı

KIBRIS'IN TURİZM GELİŞİMİ DESTEKLENECEK

Pegasus Hava Yolları Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Onur Dedeköylü, "İstanbul Havalimanı'ndan başlattığımız Ercan seferleri, Pegasus'un uçuş ağını genişletme stratejimizin önemli bir adımı. 'nin dünyaya açılan en büyük hava ulaşım merkezi olan İstanbul Havalimanı'ndaki varlığımızı güçlendirerek, misafirlerimize hem İstanbul hem de yönünde daha fazla esneklik ve kolay erişim imkanı sunmaya başladık. İstanbul Havalimanının da eklenmesiyle Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasında toplam 11 farklı noktadan uçuşla en fazla seferi olan hava yolu konumundayız. Türkiye ve KKTC arasındaki ulaşımda üstlendiğimiz bu önemli rolü güçlendirmeye, Kıbrıs'ın turizm gelişimini desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Pegasus, İstanbul Havalimanı'ndan KKTC uçuşlarına başladı

Pegasus'un yeni hattı ile ilgili değerlendirmede bulunan İGA İstanbul Havalimanı Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Server Aydın, şunları söyledi: "Ülkemizin en önemli havayolu markalarından biri olan Pegasus Havayolları'nın İGA İstanbul Havalimanı'ndan KKTC'ye uçuş başlatmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. İzmir seferlerinin ardından eklenen bu yeni hat hem Pegasus'un uçuş ağını genişletmesine hem de İGA İstanbul Havalimanı'nın bölgesel ve küresel aktarma merkezi olma gücünü daha da pekiştirmesine katkı sağlayacak. Pegasus'un başarılarının devamını diliyor, önümüzdeki dönemde yeni hatlarla uçuş ağını daha da genişleterek sefer sayısını artırmasını temenni ediyoruz."

#Türkiye
#kktc
#Ercan Havalimanı
#kuzey kıbrıs
#Pegasus Hava Yolları
#istanbul havalimanı
#Ekonomi
