Irak kara teslim: 8 çoban kayboldu, 7 dağcı mahsur kaldı

Irak’ın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağmur ve kar yağışları hayatı olumsuz etkiledi. Irak’ın kuzeyini üç gündür etkileyen yoğun yağmur ve kar yağışları bazı bölgelerde taşkınlara yol açarken, kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaşması bazı yolların kapanmasına neden oldu. Sidekan bölgesindeki şiddetli kar fırtınası nedeniyle 8 çobanın kayıp olduğu ve 7 dağcının da aynı bölgede mahsur kaldığı bildirildi. Yetkililer, kurtarma operasyonu başlattı.