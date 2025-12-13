Irak sele teslim oldu! Bilanço ağırlaşıyor

Irak'ta salı gününden bu yana etkisini sürdüren şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde bilanço ağırlaştı. Irak Sağlık Bakanlığı'na b ağlı Acil Sağlık Hizmetleri ve Operasyonlar Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 9-11 Aralık arasında meydana gelen sel ve olumsuz hava şartları nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Kerkük'te 2 ölüm ve 1 yaralanma, Zikar'da 2 ölüm, Vasit ve Divaniye'de birer ölüm, Necef'te ise 1 yaralanma kayda geçti.

Irak’ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Süleymaniye'de ise 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Süleymaniye'de 70 yaşındaki bir adamın üzerine duvar çökmesi sonucu, 24 yaşındaki bir kadının ve bir çocuğun sel suyuna kapılarak hayatını kaybettiği belirtildi. Ülke genelinde toplam can kaybı 9’a yükseldi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Süleymaniye'de bir okulun ve bir dükkanın sular altında kaldığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Dükkandaki işçinin sel suyuna kapıldığı görülürken, okuldaki öğrencilerin ise hızla tahliye edildiği kameraya yansıdı.