Fakir adamın altını sert düşebilir! Uzmanlardan gümüş yatırımcısına kritik çağrı

EMEKLİLİK SİSTEMİNDE GÜMÜŞ

Bireysel yatırımcıların da özellikle Kuzey Amerika'da, gümüşe olan talebi arttı. Gümüş burada genellikle "fakir adamın altını" olarak anılıyor. Hindistan emeklilik düzenleyici kurumunun altın ve gümüş yatırımlarına ilk kez olanak tanıması da gümüş başta olmak üzere kıymetli madenlerdeki yükselişte etkili oldu.

