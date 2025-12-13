Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Fakir adamın altını sert düşebilir! Uzmanlardan gümüş yatırımcısına kritik çağrı

Aralık 13, 2025 13:36
1
gümüş fiyatları

Gümüşün onsu arza yönelik endişeler, yatırımcılardan gelen talep ve endüstriyel alandaki yoğun kullanımıyla geçen hafta 64,6 dolarla rekor kırdı. Kıymetli metallerde son dönemlerde yükseliş eğilimi hakimken, gümüşte de sert yükselişler öne çıkıyor.
 

2
gümüş

Geçen hafta yüzde 10'un üzerinde yükselen gümüş kasım sonuna göre yüzde 13,5, 2024 sonuna göre yüzde 120'nin üzerinde değer kazandı. Arza yönelik endişeler, yatırımcıların talebi ve endüstriyel alandaki yoğun kullanımıyla gümüşün onsu geçen hafta 64,6 dolarla rekor kırdı.

 

3
Gümüş

Gümüş, altın gibi jeopolitik gerginlik veya finansal istikrarsızlık dönemlerinde güvenli liman özelliği taşmasının yanı sıra endüstriyel alanda da kullanılmasıyla öne çıkıyor.
 

4
gümüş fiyatları

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yılı 3 faiz indirimiyle tamamlaması ve gelecek yılda faiz indirimleri devam edeceğine yönelik öngörüler gümüş fiyatlarını destekleyen önemli faktörler arasında yer aldı.
 

5
gümüş

Gümüş, mücevher ve madeni paralarda kullanılmasının yanı sıra elektronik ve güneş panelleri gibi endüstriyel kullanım alanlarında da yoğun talep görüyor. Altının aksine, gümüş esas olarak diğer minerallerin yan ürünü olarak üretiliyor, bu nedenle madenciler son yıllarda artan talebe kolayca yanıt veremiyor.
 

6
GÜMÜŞ

ENDİŞE KÖRÜKLEDİ

Son aylarda, ABD'nin gümüşe potansiyel gümrük vergileri uygulayabileceği endişeleri nedeniyle ABD'de büyük bir gümüş stoku oluştu ve bu durum, küresel çaptaki gümüş kıtlığını daha da kötü hale getirdi.

 

7
kritik mineral

ABD'nin bu yıl gümüşü kritik mineraller listesine eklemesi de gümüş fiyatlarındaki yükselişi tetikledi. Bu arada, ülke zaten önde gelen gümüş üreticileri arasında bulunuyor.
 

8
GÜMÜŞ

ABD'nin "Section 232" uygulaması kapsamında ileriki haftalarda kritik minerallerle ilgili incelemesini yayınlaması beklenirken, bu incelemenin gümüş de dahil olmak üzere emtia piyasasında işlem gören diğer ürünlere tarifelere işaret etmesi öngörülüyor.
 

9
EMEKLİLİK SİSTEMİNDE GÜMÜŞ

EMEKLİLİK SİSTEMİNDE GÜMÜŞ

Bireysel yatırımcıların da özellikle Kuzey Amerika'da, gümüşe olan talebi arttı. Gümüş burada genellikle "fakir adamın altını" olarak anılıyor. Hindistan emeklilik düzenleyici kurumunun altın ve gümüş yatırımlarına ilk kez olanak tanıması da gümüş başta olmak üzere kıymetli madenlerdeki yükselişte etkili oldu.
 

10
emekli

Hindistan emeklilik düzenleyici kurumunun altın ve gümüş yatırımlarına ilk kez olanak tanıması da gümüş başta olmak üzere kıymetli madenlerdeki yükselişte etkili oldu. Ülkedeki Ulusal Emeklilik Sistemi fonları varlıklarının yüzde 1’ini onaylı altın ve gümüş ETF’lerine ayırabilecek. Çin de yılın başında sigorta şirketlerine varlıklarının yüzde 1’ini altına ayırma izni vermişti.
 

11
gümüş fiyatları

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Merkez bankalarının para politikası gümüşteki yükselişte belirleyici bir rol oynadı. Düşük faiz oranları, kıymetli metallerin alternatif maliyetini azaltırken, Fed'in 2025'te faiz indirimlerine geri dönmesi gümüş için önemli bir destek oldu." dedi.

 

12
gümüş ve altın

Doların değer kaybetmesinin bu etkiyi daha da artırarak, gümüş ve altını ABD dışındaki yatırımcılar için daha cazip hale getirdiğini aktaran Hansen, küresel gümüş talebinin yaklaşık yüzde 58'inin endüstriyel uygulamalardan geldiğini vurguladı.

 

13
gümüş stokları

Şanghay Vadeli İşlem Borsası'na bağlı depolardaki gümüş stoklarının son zamanlarda 2015'ten bu yana en düşük seviyeye gerilediğini, Londra'daki gümüş kiralama oranlarının ise yüksek seviyelerde seyrettiğini bildiren Hansen, her iki durumun da gümüşteki arz sıkıntısının klasik göstergesi olduğunu kaydetti.
 

14
mücevherlere olan talep

Hansen, "Kısmen pahalı olan altından uzaklaşarak mücevherlere yönelme eğiliminin de etkisiyle Hindistan'da mücevherlere olan talebin güçlü olması, gümüşte arzı daha da zorladı." diye konuştu.
 

15
Gümüş piyasası

Capital Economics İklim ve Emtia Ekonomisti Hamad Hussain de "Gümüş piyasasının uzun yıllardır açık vermesi ve ABD'nin gümrük vergisi riskinin hala devam etmesi gümüş fiyatlarını destekleyen bazı temel faktörlerdendir." ifadesini kullandı.
 

16
değerli metaller

Fiyat artışlarının hızı ve ölçeğinin büyük ölçüde yatırımcıların değerli metallere yönelik olumlu hissiyatının bir sonucu olduğunu söyleyen Hussain, "Önümüzdeki 12 ay içinde yatırımcı duyarlılığında bir değişiklik olursa gümüş fiyatlarının ons başına 40-45 dolara kadar keskin bir düşüş yaşama riski yüksektir." değerlendirmesinde bulundu.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.