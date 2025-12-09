Endonezya sel felaketinin yaralarını fillerle sarıyor

Endonezya'da ülke çapında yüzlerce kişinin ölümüne sebep olan sel kaynaklı afetlerin bıraktığı hasar için temizleme çalışmaları sürüyor.

Doğal Kaynakları Koruma Servisi (BKSDA) yetkilileri, Açe bölgesinde kereste ve moloz yığınlarının temizlenmesi için 4 eğitimli Sumatra filinin görevlendirildiğini bildirdi.

Yetkililer, Abu, Mido, Ajis ve Noni isimli Sumatra filleri, ağır iş makinelerinin giremediği yerlerde devreye giriyor. Ekiplerin daha rahat hareket edebilmesi için fillere başvurulduğu belirtildi.

BU İLK GÖREVLERİ DEĞİL

Yetkililer, tıkalı yolların açılmasında ve enkaz altında kalan yerleşim yerlerinin temizliğinde bu fillerden yardım alındığını kaydetti.

Bu 4 filin, 2004'te Açe'de meydana gelen tsunami felaketinde de görev aldığı, ağır ekipmanların ulaşamadığı bölgelerde moloz yığınlarının temizlik çalışması ve malzeme sevkiyatına yardımcı oldukları aktarıldı.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), Kuzey Sumatra, Batı Sumatra ve Açe'deki afetlere ilişkin yaptığı açıklamada, sel ve toprak kaymalarından yaşamını yitirenlerin sayısının 950'ye yükseldiği, 5 binden fazla kişinin yaralandığını belirtmişti.