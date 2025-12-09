Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
11°
Dünya
 Berkay Alptekin

Endonezya sel felaketinin yaralarını fillerle sarıyor

Endonezya'da sel felaketinin bıraktığı yara sarılmaya devam ediyor. 4 Sumatra fili, ağır iş makinelerinin giremediği zor erişilebilir bölgelerde tıkalı yolların açılmasında ve enkaz temizliğinde yardımcı oluyor.

Endonezya sel felaketinin yaralarını fillerle sarıyor
'da ülke çapında yüzlerce kişinin ölümüne sebep olan kaynaklı afetlerin bıraktığı hasar için temizleme çalışmaları sürüyor.

Doğal Kaynakları Koruma Servisi (BKSDA) yetkilileri, Açe bölgesinde kereste ve moloz yığınlarının temizlenmesi için 4 eğitimli Sumatra filinin görevlendirildiğini bildirdi.

Yetkililer, Abu, Mido, Ajis ve Noni isimli Sumatra filleri, ağır iş makinelerinin giremediği yerlerde devreye giriyor. Ekiplerin daha rahat hareket edebilmesi için fillere başvurulduğu belirtildi.

BU İLK GÖREVLERİ DEĞİL

Yetkililer, tıkalı yolların açılmasında ve enkaz altında kalan yerleşim yerlerinin temizliğinde bu fillerden alındığını kaydetti.

Bu 4 filin, 2004'te Açe'de meydana gelen tsunami felaketinde de görev aldığı, ağır ekipmanların ulaşamadığı bölgelerde moloz yığınlarının çalışması ve malzeme sevkiyatına yardımcı oldukları aktarıldı.

Endonezya Ulusal Yönetim Ajansı (BNPB), Kuzey Sumatra, Batı Sumatra ve Açe'deki afetlere ilişkin yaptığı açıklamada, sel ve toprak kaymalarından yaşamını yitirenlerin sayısının 950'ye yükseldiği, 5 binden fazla kişinin yaralandığını belirtmişti.

