Sel ve heyelan 910'dan fazla kişiyi ölüme götürdü: Endonezya felaketi yaşıyor

Güney Asya ülkelerinde etkili olan şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sel ve toprak kaymalarındaki can kaybı yükselmeye devam ediyor. Antara'nın haberine göre, Ulusal Afetle Mücadele Ajansı ülkedeki afetlere yönelik son rakamları açıkladı.

Ajansa göre ülkede şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 914'ü buldu.

Ölenlerin 359'unun Açe, 329'unun Kuzey Sumatra ve 226'sının Batı Sumatra'dan olduğu aktarıldı.

Söz konusu bölgelerde kayıp 389 kişi için ise arama çalışmaları sürüyor.