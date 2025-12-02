Menü Kapat
TGRT Haber
 02.12.2025

Sel ve heyelan 3 ülkeyi yerle bir etti: Hayatını kaybedenlerin sayısı bini aştı

Güney Asya ülkelerinde sel ve heyelanların ardından hayatını kaybedenlerin sayısı bini aştı. Şiddetli yağışların neden olduğu felaketlerde bir milyondan fazla insan etkilendi.

Güney Asya ülkeleri , ve 'da ve nedeniyle bilanço ağırlaşıyor. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 631'e yükseldiği, 2 bin 600 kişinin yaralandığı, 472 kişinin ise kayıp durumda olduğu ifade edildi.

Sel ve heyelan 3 ülkeyi yerle bir etti: Hayatını kaybedenlerin sayısı bini aştı

Yüksek riskli bölgelerden 1 milyon kişinin tahliye edildiği aktarıldı.

Sel ve heyelan 3 ülkeyi yerle bir etti: Hayatını kaybedenlerin sayısı bini aştı

''TARİHİ İNSANİ KRİZLE KARŞI KARŞIYAYIZ''

Sri Lanka'da ise Afet Yönetim Merkezi'nden (DMC) yapılan açıklamada, Ditwah Kasırgası'nın yol açtığı sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısının 410'a yükseldiği, 336 kişinin ise hala kayıp durumda olduğu kaydedildi.

Sel ve heyelan 3 ülkeyi yerle bir etti: Hayatını kaybedenlerin sayısı bini aştı

Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi Genel Müdürü Sampath Kotuwegoda, sel ve toprak kaymaları nedeniyle 1.1 milyondan fazla insanın yerinden edilmesiyle ülkenin "tarihi bir insani krizle" karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Sel ve heyelan 3 ülkeyi yerle bir etti: Hayatını kaybedenlerin sayısı bini aştı

ULUSLARARASI DESTEĞE İHTİYAÇ VAR

Kotuwegoda, 25 bölgenin tamamının doğal afetten etkilendiğini, arama-kurtarma ve yardım operasyonlarının devam ettiğini belirtti. Kotuwegoda, "İnsanları yeniden yerleştirmemiz, ülkeyi yeniden inşa etmemiz gerekiyor ve bu çok büyük bir görev olacak" dedi.

Sel ve heyelan 3 ülkeyi yerle bir etti: Hayatını kaybedenlerin sayısı bini aştı

Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve Japonya gibi komşu ülkelerin acil durum yönetim ekipleri gönderdiğini belirten Kotuwegoda, halkın duyduğu ihtiyaçlara karşılayabilmek için daha fazla uluslararası desteğe ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Sel ve heyelan 3 ülkeyi yerle bir etti: Hayatını kaybedenlerin sayısı bini aştı

Tayland'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 176, Malezya'da ise 3 kişi hayatını kaybederken, Asya ülkelerindeki toplam can kaybı bin 220'ye yükseldi.

Sel ve heyelan 3 ülkeyi yerle bir etti: Hayatını kaybedenlerin sayısı bini aştı
