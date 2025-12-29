Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

En iyi elektrikli otomobiller belli oldu! 2025’e damga vurdular, herkes onları konuştu

Aralık 29, 2025 16:04
1
En iyi elektrikli otomobiller

2025 yılı elektrikli otomobil dünyasında büyük açılımlar gerçekleşti. Tutar mı tutmaz mı, ömrü ne kadar olur derken elektrikli araçlar beklenenin üzerinde bir performansla otomotiv dünyasını derinden sarstı. Şarj istasyonları hızlı bir yayılımla daha fazla alanda kendine yer bulurken, günden güne iyileşen batarya teknolojileri menzilin de uzamasına yol açtı. Hal böyle olunca bazı elektrikli otomobiller 2025’e damga vurdu, herkes onları konuştu. İşte yılın en iyi elektrikli otomobilleri…

2
elektrikli otomobil

Elektrikli otomobillerde ilk dikkat çeken konulardan biri baştan beri menzil uzunluğu idi. Ancak yapılan yenilikler, yazılım tabanlı çalışmalar ve ultra hızlı şarj teknolojileri elektrikli araç dünyasında rekabetin kızışmasına neden oldu. Ancak bazı marka ve modeller kullanıcı deneyimi ve satış rakamlarında rakiplerini geride bırakmayı başardı. İşte 2025 yılının en iyi elektrikli otomobilleri…

3
TOGG T10F

2025 YILININ EN İYİ ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİ!

TOGG T10F

4
KİA EV3

KİA EV3

5
En iyi elektrikli otomobiller belli oldu! 2025’e damga vurdular, herkes onları konuştu

KİA EV4

6
NİSSAN MİCRA

NİSSAN MİCRA

7
HYUNDAİ IONIQ 6 N

HYUNDAİ IONIQ 6 N

8
MERCEDES-BENZ CLA EV

MERCEDES-BENZ CLA EV

9
PORSCHE CAYENNE EV

PORSCHE CAYENNE EV

10
SKODA ELROQ

SKODA ELROQ

11
AUDİ A6 E-TRON

AUDİ A6 E-TRON

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.