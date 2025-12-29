En iyi elektrikli otomobiller belli oldu! 2025’e damga vurdular, herkes onları konuştu

2025 yılı elektrikli otomobil dünyasında büyük açılımlar gerçekleşti. Tutar mı tutmaz mı, ömrü ne kadar olur derken elektrikli araçlar beklenenin üzerinde bir performansla otomotiv dünyasını derinden sarstı. Şarj istasyonları hızlı bir yayılımla daha fazla alanda kendine yer bulurken, günden güne iyileşen batarya teknolojileri menzilin de uzamasına yol açtı. Hal böyle olunca bazı elektrikli otomobiller 2025’e damga vurdu, herkes onları konuştu. İşte yılın en iyi elektrikli otomobilleri…