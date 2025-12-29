Nüfus müdürlüklerinde 'zam' sırası! Son 3 günde büyük yoğunluk

Kategoriler
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; pasaport, sürücü belgesi, aile cüzdanı gibi değerli kağıt diye nitelendirilen belgelere 2026'da yüzde 19 zam geldi. Zam oranı, yüzde 25,49 olan yeniden değerleme oranının altında belirlenmiş oldu.
Zama yakalanmak istemeyen vatandaşlar yılın son 3 gününden faylalanmak istiyor! İşte nüfus müdürlüğünde zam yoğunluğundan detaylar ve değerli kağıtlardaki 2026 rakamları...
Yeni yıla günler kala vatandaşlar, kimlik, pasaport ve ehliyet gibi işlemleri halledebilmek için nüfus müdürlüklerinin yolunu tuttu. Yeni yılda gelecek olan harç ücretleri ve zamlardan etkilenmek istemeyen her yaştan vatandaş, işlemlerini yapmak için sıraya girdi. Uzun bir müddet beklemek zorunda kalan vatandaşların nüfus müdürlüğünde oluşturduğu yoğunluk kameralar tarafından görüntülendi.
SON GÜNLERE BIRAKMAYIN TEMENNİSİ
Nüfus müdürlüklerinde oluşan kalabalık ve yoğunluk hakkında konuşan Fatih İlçe Nüfus Müdürü Zülküf Sis, "Her yıl sonu itibarıyla yeni yıla geçerken değerleme oranlarıyla birlikte değerli kâğıtlarda ücret artışı olmaktadır. Bunu bilen vatandaşlarımız, yeni yıla geçmeden önce zamdan etkilenmemek için kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgelerini bir an önce değiştirmek istiyorlar.
Bu da nüfus müdürlüklerimizde Türkiye genelinde yoğunluğa sebep olmaktadır. Biz bütün vatandaşlarımızdan randevu alarak nüfus müdürlüklerine gelmelerini istiyoruz. İşlemlerini bir an önce yapmalarını ve son güne bırakmamalarını temenni ediyoruz. Vatandaşlarımız 1-2 ay önce nüfus müdürlüklerine başvursalardı bu kadar yoğunlukla karşılaşmazlardı. Ancak vatandaşlarımız son günleri, son haftaları beklediği için hepsi birden nüfus müdürlüklerine akın edince böyle bir yoğunluk yaşanmaktadır. Yeni yılla birlikte gelecek olan zamlardan etkilenmemek için yapmaktadırlar"
Nüfus müdürlüğüne işlemleri için gelen Emir Tural ise, "Genelde yılbaşından sonra harçlara zam geldiği için yoğunluk oluyor. İnsanlar şimdiden işlerini bitirmeye çalışıyorlar. O yüzden bir yoğunluk oluşuyor. Biz de şu an sıramızı bekliyoruz" dedi.
'ZAM GELMEDEN ALAYIM' DEDİM
Ehliyetini almak için nüfus müdürlüğüne gelen Melih Mete Azak isimli vatandaş ise, "Ehliyet almak için geldim. Seneye yılbaşından sonra harçlara zam olmasın diye zam gelmeden önce alayım dedim. Ehliyetimin fişini de hatta şimdi yatırdım. Daha yeni bankadan geldim buraya, harcımı yatırdım. Ehliyetimi alıp gideceğim inşallah. Sınavdan geçtim, onun için geldim" diye konuştu.
Kalabalık hakkında konuşan vatandaş Ferman Demir ise, "Bu sadece nüfusta olan bir durum değil. Şöyle söyleyeyim size, kaymakamlıkta her alanda böyle. Kalabalığı zaten kendiniz görüyorsunuz. Yoğun bir kalabalık var" ifadelerini kullandı.
DEĞERLİ KAĞIT ÜCRETLERİ 2026'DA NE KADAR OLACAK?
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları: 220 TL (kayıp için 440 TL)
Sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri: 1690 TL
Pasaport defteri: 1351 TL
İkamet izni ve yabancı çalışma izni belgeleri: 964 TL
Aile cüzdanı: 1202 TL
Motorlu araç tescil belgesi: 1511 TL
İş makinesi tescil belgesi: 1261 TL
Noter kağıdı ve beyanname: 149 TL
Protesto, vekaletname ve resen senet: 298 TL
Banka çekleri (her yaprak): 95 TL
Mavi kart: 220 TL
Yeni ücretler, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.