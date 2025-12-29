Nüfus müdürlüklerinde 'zam' sırası! Son 3 günde büyük yoğunluk

Nüfus müdürlüğüne işlemleri için gelen Emir Tural ise, "Genelde yılbaşından sonra harçlara zam geldiği için yoğunluk oluyor. İnsanlar şimdiden işlerini bitirmeye çalışıyorlar. O yüzden bir yoğunluk oluşuyor. Biz de şu an sıramızı bekliyoruz" dedi.

'ZAM GELMEDEN ALAYIM' DEDİM

Ehliyetini almak için nüfus müdürlüğüne gelen Melih Mete Azak isimli vatandaş ise, "Ehliyet almak için geldim. Seneye yılbaşından sonra harçlara zam olmasın diye zam gelmeden önce alayım dedim. Ehliyetimin fişini de hatta şimdi yatırdım. Daha yeni bankadan geldim buraya, harcımı yatırdım. Ehliyetimi alıp gideceğim inşallah. Sınavdan geçtim, onun için geldim" diye konuştu.