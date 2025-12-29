Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Nüfus müdürlüklerinde 'zam' sırası! Son 3 günde büyük yoğunluk

Aralık 29, 2025 16:45
1
Nüfus müdürlüklerinde 'zam' sırası! Son 3 günde büyük yoğunluk

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; pasaport, sürücü belgesi, aile cüzdanı gibi değerli kağıt diye nitelendirilen belgelere 2026'da yüzde 19 zam geldi. Zam oranı, yüzde 25,49 olan yeniden değerleme oranının altında belirlenmiş oldu.

Zama yakalanmak istemeyen vatandaşlar yılın son 3 gününden faylalanmak istiyor! İşte nüfus müdürlüğünde zam yoğunluğundan detaylar ve değerli kağıtlardaki 2026 rakamları...

2
Nüfus müdürlüklerinde 'zam' sırası! Son 3 günde büyük yoğunluk

Yeni yıla günler kala vatandaşlar, kimlik, pasaport ve ehliyet gibi işlemleri halledebilmek için nüfus müdürlüklerinin yolunu tuttu. Yeni yılda gelecek olan harç ücretleri ve zamlardan etkilenmek istemeyen her yaştan vatandaş, işlemlerini yapmak için sıraya girdi. Uzun bir müddet beklemek zorunda kalan vatandaşların nüfus müdürlüğünde oluşturduğu yoğunluk kameralar tarafından görüntülendi.

3
Nüfus müdürlüklerinde 'zam' sırası! Son 3 günde büyük yoğunluk

SON GÜNLERE BIRAKMAYIN TEMENNİSİ 

Nüfus müdürlüklerinde oluşan kalabalık ve yoğunluk hakkında konuşan Fatih İlçe Nüfus Müdürü Zülküf Sis, "Her yıl sonu itibarıyla yeni yıla geçerken değerleme oranlarıyla birlikte değerli kâğıtlarda ücret artışı olmaktadır. Bunu bilen vatandaşlarımız, yeni yıla geçmeden önce zamdan etkilenmemek için kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgelerini bir an önce değiştirmek istiyorlar. 

4
Nüfus müdürlüklerinde 'zam' sırası! Son 3 günde büyük yoğunluk

Bu da nüfus müdürlüklerimizde Türkiye genelinde yoğunluğa sebep olmaktadır. Biz bütün vatandaşlarımızdan randevu alarak nüfus müdürlüklerine gelmelerini istiyoruz. İşlemlerini bir an önce yapmalarını ve son güne bırakmamalarını temenni ediyoruz. Vatandaşlarımız 1-2 ay önce nüfus müdürlüklerine başvursalardı bu kadar yoğunlukla karşılaşmazlardı. Ancak vatandaşlarımız son günleri, son haftaları beklediği için hepsi birden nüfus müdürlüklerine akın edince böyle bir yoğunluk yaşanmaktadır. Yeni yılla birlikte gelecek olan zamlardan etkilenmemek için yapmaktadırlar"

5
Nüfus müdürlüklerinde 'zam' sırası! Son 3 günde büyük yoğunluk

Nüfus müdürlüğüne işlemleri için gelen Emir Tural ise, "Genelde yılbaşından sonra harçlara zam geldiği için yoğunluk oluyor. İnsanlar şimdiden işlerini bitirmeye çalışıyorlar. O yüzden bir yoğunluk oluşuyor. Biz de şu an sıramızı bekliyoruz" dedi.

'ZAM GELMEDEN ALAYIM' DEDİM

Ehliyetini almak için nüfus müdürlüğüne gelen Melih Mete Azak isimli vatandaş ise, "Ehliyet almak için geldim. Seneye yılbaşından sonra harçlara zam olmasın diye zam gelmeden önce alayım dedim. Ehliyetimin fişini de hatta şimdi yatırdım. Daha yeni bankadan geldim buraya, harcımı yatırdım. Ehliyetimi alıp gideceğim inşallah. Sınavdan geçtim, onun için geldim" diye konuştu.

 

6
Nüfus müdürlüklerinde 'zam' sırası! Son 3 günde büyük yoğunluk

Kalabalık hakkında konuşan vatandaş Ferman Demir ise, "Bu sadece nüfusta olan bir durum değil. Şöyle söyleyeyim size, kaymakamlıkta her alanda böyle. Kalabalığı zaten kendiniz görüyorsunuz. Yoğun bir kalabalık var" ifadelerini kullandı.

DEĞERLİ KAĞIT ÜCRETLERİ 2026'DA NE KADAR OLACAK?

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları: 220 TL (kayıp için 440 TL)

Sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri: 1690 TL

 

7
Nüfus müdürlüklerinde 'zam' sırası! Son 3 günde büyük yoğunluk

Pasaport defteri: 1351 TL

İkamet izni ve yabancı çalışma izni belgeleri: 964 TL

Aile cüzdanı: 1202 TL

Motorlu araç tescil belgesi: 1511 TL

İş makinesi tescil belgesi: 1261 TL

 

8
Nüfus müdürlüklerinde 'zam' sırası! Son 3 günde büyük yoğunluk

Noter kağıdı ve beyanname: 149 TL

Protesto, vekaletname ve resen senet: 298 TL

Banka çekleri (her yaprak): 95 TL

Mavi kart: 220 TL

Yeni ücretler, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.