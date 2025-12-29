Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Uzak Şehir dizisi yayın akışından kaldırıldı

Başrolünde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı Uzak Şehir dizisinde çekimlere kısa bir ara verilmişti. Ozan Akbaba eşinin ameliyatı için izin istemiş ve taburcu olana kadar eşinin yanında kalmıştı. Bu sebeple 29 Aralık akşamı yayınlanması beklenen Uzak Şehir'in yeni bölümü yayın akışından çıkarıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Uzak Şehir dizisi yayın akışından kaldırıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.12.2025
saat ikonu 16:27
|
GÜNCELLEME:
29.12.2025
saat ikonu 16:27

Reyting rekoru kıran ve pazartesi günleri yayınlanan Uzak Şehir dizisi bu akşam yayınlanmayacak. Yayın akışından kaldırılan dizide geçtiğimiz hafta Ozan Akbaba eşinin ameliyatı için izin istemiş ve çekimlere ara verilmişti.

UZAK ŞEHİR DİZİSİ VAR MI?

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal 'ın başrolde olduğu Uzak Şehir dizisi 29 Aralık akşamı ekranda yeni bölümüyle olmayacak. Sebebi ise Ozan Akbaba'nın eşinin ameliyat olması.

Uzak Şehir dizisi yayın akışından kaldırıldı

Ozan Akbaba'nın eşi Buket Akbaba kalp ameliyatı geçirdi. Akbaba’yı eşi Ozan Akbaba ve ailesi bir an olsun yalnız bırakmıyor. Akbaba eşi hastaneden çıkana kadar yanında kalacak.

Uzak Şehir dizisi yayın akışından kaldırıldı

Uzak Şehir’in yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı da netleşti. Yayın akışında yer almayan dizi bu akşam ekrana gelmeyecek. Hem yılbaşı hem de Ozan Akbaba'nın bir süre izin istemesi bu araya sebep oldu.

Uzak Şehir dizisi yayın akışından kaldırıldı
ETİKETLER
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.