Uzak Şehir dizisi yayın akışından kaldırıldı

Reyting rekoru kıran ve pazartesi günleri yayınlanan Uzak Şehir dizisi bu akşam yayınlanmayacak. Yayın akışından kaldırılan dizide geçtiğimiz hafta Ozan Akbaba eşinin ameliyatı için izin istemiş ve çekimlere ara verilmişti.

UZAK ŞEHİR DİZİSİ VAR MI?

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal 'ın başrolde olduğu Uzak Şehir dizisi 29 Aralık akşamı ekranda yeni bölümüyle olmayacak. Sebebi ise Ozan Akbaba'nın eşinin ameliyat olması.

Ozan Akbaba'nın eşi Buket Akbaba kalp ameliyatı geçirdi. Akbaba’yı eşi Ozan Akbaba ve ailesi bir an olsun yalnız bırakmıyor. Akbaba eşi hastaneden çıkana kadar yanında kalacak.

Uzak Şehir’in yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı da netleşti. Yayın akışında yer almayan dizi bu akşam ekrana gelmeyecek. Hem yılbaşı hem de Ozan Akbaba'nın bir süre izin istemesi bu araya sebep oldu.