18°
Ekonomi
SSK ve Bağ-Kur ile memur emekli maaşı arasında uçurum! Faruk Erdem hangi emekli maaş zamlarını kalem kalem anlattı

Milyonlarca emekli ocak ayında yapılacak zam oranını merak ediyor. Yapılan hesaplamalarda SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasında 6 puanı geçen fark oluşuyor. Gazeteci Faruk Erdem, emekli maaşları arasındaki bu farkın sebebi ve kapatılma ihtimali hakkında merak edilen soruları cevapladı.

Orta Vadeli Program’a göre emeklilerin yıl sonunda alacakları zam oranları hesaplandı. ve emeklileri ile arasında 6 puanlık fark oluştu. Gazeteci Faruk Erdem, bu maaş farkının nasıl kapatılacağı hakkında merak edilen soruları cevapladı.

SSK ve Bağ-Kur ile memur emekli maaşı arasında uçurum! Faruk Erdem hangi emekli maaş zamlarını kalem kalem anlattı

EMEKLİYE NE ZAMAN ZAM YAPILIYOR?

Emeklilerin maaş artışları yılda iki kez yapılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ve temmuz aylarında oluşan 6 aylık enflasyona göre artış alıyor. Memur emeklileri de yine ocak ve temmuz aylarında toplu sözleşme artışının yanı sıra 6 aylık orana göre farkı alıyor.

SSK ve Bağ-Kur ile memur emekli maaşı arasında uçurum! Faruk Erdem hangi emekli maaş zamlarını kalem kalem anlattı

EMEKLİYE NE KADAR ZAM GELECEK?

Kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak yıllık enflasyona göre belirlenecek. Ancak Merkez Bankası anketine göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin enflasyon artışı yüzde 11.30 olurken memur emeklilerinin farkla birlikte artış oranı yüzde 17.66 oldu.

SSK ve Bağ-Kur ile memur emekli maaşı arasında uçurum! Faruk Erdem hangi emekli maaş zamlarını kalem kalem anlattı

EMEKLİ MAAŞLARI ARASINDAKİ FARK NEDEN OLUŞUYOR?

Tüm kurumlar SGK çatısı altında birleşmesine rağmen henüz bir norm birliği yok. Bu yüzden emeklilik şartları ve maaş hesaplamaları farklı yapılıyor. Memur emeklileri toplu sözleşmeye göre artış alırken SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı enflasyona göre yapılıyor. Bu yüzden her zam döneminde farklı oranlar çıkıyor.

SSK ve Bağ-Kur ile memur emekli maaşı arasında uçurum! Faruk Erdem hangi emekli maaş zamlarını kalem kalem anlattı

FARKLI ZAM ORANLARI VERİLDİĞİ DÖNEMLER OLDU MU?

Geçtiğimiz temmuz ayından bu yana zam dönemlerinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklilerine farklı zam oranları uygulandı. Bu dönemlerde ya da eşitleme yapılmadı.

SSK ve Bağ-Kur ile memur emekli maaşı arasında uçurum! Faruk Erdem hangi emekli maaş zamlarını kalem kalem anlattı

REFAH PAYI KARARI VERİLİRSE NE DEĞİŞİR?

Refah payı ile ilgili bir karar verilirse üç ayrı uygulama gündeme gelebilir.

EŞİTLEME: Bu durumda SSK ve Bağ- Kur emeklilerine 6.3 puanlık refah payı verilerek oranlar eşitlenebilir.

HER İKİ KESİME EKLEME: SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle birlikte memur emeklilerine de refah payı verilerek daha yüksek bir oranda eşitleme yapılabilir.

MEVCUT DURUM DEVAM EDER: Son üç dönemde olduğu gibi ortaya çıkan enflasyona göre oranlar belirlenir ve bir değişiklik yapılmadan uygulanır.

SSK ve Bağ-Kur ile memur emekli maaşı arasında uçurum! Faruk Erdem hangi emekli maaş zamlarını kalem kalem anlattı

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN MAAŞLARI ARASINDA NE KADAR FARK OLACAK?

Önümüzdeki dönem için OVP öngörüsü olan yüzde 28.5 oranındaki yıllık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasında 6.3 puanlık fark oluşması bekleniyor.

SSK ve Bağ-Kur ile memur emekli maaşı arasında uçurum! Faruk Erdem hangi emekli maaş zamlarını kalem kalem anlattı

MAAŞ FARKI KAPATILACAK MI?

Refah payı ya da zamların eşitlenmesi ile ilgili kararlar enflasyon açıklandıktan, yani zam oranları belli olduktan sonra veriliyor. Eğer bu 6.3 puanlık farkın kapatılması kararı verilirse bu açıklama 3 Ocak'tan sonra yapılıyor. Ancak son döneme bakıldığında farklı zam oranlarının uygulandığını da görüyoruz.

