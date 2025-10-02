Akaryakıta zam! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren LPG fiyatlarına 1,18 TL zam yapılacak. Zammın ardından LPG fiyatları 28 TL seviyelerine yaklaşacak.

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 53.29 TL

Motorin: 54.48 TL

LPG: 26.51 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 53.13 TL

Motorin: 54.35 TL

LPG: 25.88 TL

Ankara:

Benzin: 54.13 TL

Motorin: 55.48 TL

LPG: 26.40 TL

İzmir:

Benzin: 54.46 TL

Motorin: 55.81 TL

LPG: 26.33 TL