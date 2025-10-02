Akaryakıta zam! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Kategoriler
İstanbul
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren LPG fiyatlarına 1,18 TL zam yapılacak. Zammın ardından LPG fiyatları 28 TL seviyelerine yaklaşacak.
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 53.29 TL
Motorin: 54.48 TL
LPG: 26.51 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 53.13 TL
Motorin: 54.35 TL
LPG: 25.88 TL
Ankara:
Benzin: 54.13 TL
Motorin: 55.48 TL
LPG: 26.40 TL
İzmir:
Benzin: 54.46 TL
Motorin: 55.81 TL
LPG: 26.33 TL