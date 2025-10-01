Farkında olmadan her ay bu parayı veriyorsunuz! İşte çağın en gizli masrafı

Küreselleşen dünyada dijital uygulamalar hızla hayatımıza giriyor. Bunun en büyük etkilerinden biri de sosyal hayatta karşımıza çıkıyor. Bir önceki nesilde vazgeçilmez olan fatura giderleriyle 2025 yılının gider kalemleri oldukça farklılık gösteriyor. Dünyada ve ülkemizde Netflix, Disney+, Exxen, BluTV, Gain+, Amazon Prime Video, TOD gibi dijital yayın platformları ve fizy, Spotify, YouTube Music gibi müzik platformları sıklıkla tercih ediliyor.

Kişiler sosyal ortamda ve kişisel hayatlarında birden farklı uygulamanın abonesi olarak bir komünite oluşturuyor. Fakat çağın yeni bir gider kalemi olan dijital mecralara fark etmeden her ay binlerce lira ödeniyor. Ortalama bir ailenin hem dizi–film hem de müzik platformlarına abonelik yapması aylık gider kalemi içerisinde birkaç bin liralık artışa neden oluyor.

Uzmanlar, hem maddi olarak yüksek giderlere neden olduğu hem de kültürel erozyona neden olduğu için ihtiyaçların doğru belirlenmesi gerektiğini ve ihtiyaçlar doğrultusunda seçici olarak üyelikler yapılması gerektiğini belirtiyor.

HANGİ UYGULAMAYA NE KADAR PARA VERİLİYOR?

2025 itibarıyla Netflix planları temel pakette 189,99 lira, yüksek çözünürlüklü ve aynı anda 2 cihaza müsaade eden standart paket 289,99 lira aynı anda 4 cihaza izin veren veren özel paket ise aylık 379,99 liradan satılıyor.

Netflix‘in en büyük rakibi olarak görülen Disney+ Haziran 2022’de Türkiye’de hizmet vermeye başladı. Disney+ fiyatı aylık olarak 134,99 lira. Yıllık olarak ödeme yapanlar içinse 1.349,90 liradan satışa sunuluyor.

BluTV'de ise başlangıç fiyatı aylık 229,90 lira iken, dört cihazda birden izleme imkanı sunan özel paket 299 liradan satışa sunuluyor.

Amazon Prime'a üye olanlar ise aylık 49.90 liralık bir ödeme yapıyor.

Yine dijital yayın platformu Exxen ana paketinin 219,00 TL'lik ücretine ek olarak reklamsız paket için 90,00 TL ve ExxenSpor için 190,00 TL ödemeyi gerektiriyor.

Yeni nesil içerik sloganıyla ilerleyen Gain'de ise KDV dahil 149,00 lira abonelik ücreti ödemek gerekiyor.

MÜZİK UYGULAMALARINDA DURUM FARKLI DEĞİL

Yeni yapılan fiyatlandırmaya göre Spotify bireysel abonelik aylık 59,99 liradan 99 liraya çıkarıldı. Öğrenci paketi 32,99 liradan 55 liraya yükseldi. İki kişilik kullanım imkanı tanıyan Duo paketi 79,99 liradan 135 liraya çıktı. En çok tercih edilen aile paketi ise 99,99 liradan 165 liraya ulaştı.

Fizy uygulaması müzik dinlemek isteyenler için aylık 49.99 liradan hizmet veriyor.

YouTube Music ise bireysel paket 79,99 lira, aile paketi 159,99 liradan abonelere özel içerikler sunuyor. Platformda öğrenci paketi ise 52,99 liradan satılıyor.

3 KİŞİLİK BİR AİLEYE EN DÜŞÜK MALİYET 1200 LİRA

Dijital platformların aile bütçesini yükünü hesaplamak için her mecranın en düşük paketini satın aldığımızı baz alırsak, 2 yetişkin ve bir çocuktan oluşan 3 kişilik bir ailenin minimum dijital platform gideri 1.151,86 lira olarak hesaplanıyor.