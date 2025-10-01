Menü Kapat
17°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Akaryakıta zam geliyor! Yarından itibaren tabelaya yansıyacak

Dünyadaki jeopolitik gelişmelerle dalgalanma yaşayan brent petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarında da dalgalanmaya neden oluyor. 2 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere otogaz (LPG) fiyatlarına 1 lira 20 kuruş zam yapılması öngörülüyor.

Brent fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve artışları, fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor. ve vergi artışları akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı çekti. 2 Ekim’den itibaren otogazda zam bekleniyor. Yarından itibaren geçerli olacak zfiyat artışında otogaz () fiyatlarına 1 lira 20 kuruş zam yapılması öngörülüyor.

Akaryakıta zam geliyor! Yarından itibaren tabelaya yansıyacak

Son güncellemeyle birlikte şehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatları da şöyle:

İstanbul’da Avrupa yakasında benzinin litresi 53,19 TL, motorinin litresi 54,46 TL, LPG’nin litresi ise 26,51 TL’den satılıyor.

Akaryakıta zam geliyor! Yarından itibaren tabelaya yansıyacak

Anadolu yakasında fiyatlar için 53,03 TL, için 54,31 TL, LPG için ise 25,88 TL seviyesinde.

Akaryakıta zam geliyor! Yarından itibaren tabelaya yansıyacak

Ankara’da benzin 54,02 TL, motorin 55,45 TL, LPG ise 26,40 TL’den; İzmir’de ise benzin 54,35 TL, motorin 55,76 TL, LPG 26,33 TL’den satışa sunuluyor.

