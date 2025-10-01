Memur ve emekli zammında kritik açıklama! Özgür Erdursun bu noktaya dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı konuşmasında, "Önceliğimiz, halkımızın hayat pahalılığı sorununu kalıcı olarak çözmektir. Ağustos ayında, son 45 ayın en düşük enflasyonunu görerek, önemli bir dönüm noktasına ulaştık. Enflasyonu, bu yılın sonunda yüzde 30'un altında, 2026 yılında ise yüzde 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz. Bütçe açığımızın milli gelire oranını bu yıl yüzde 3,6'ya; 2026'da ise yüzde 3,5'e indirmeyi öngörüyoruz. İhracat tarafında da hamdolsun çok iyi gidiyoruz. Ağustos ayında yıllık bazda ihracatımız 269 milyar doları aştı. Altın ithalatının yüksek düzeyde seyretmesine rağmen, dış dengemiz hızla iyileşti. 2025 yılını milli gelire oranla sadece yüzde 1,4'lük bir cari açıkla kapatmayı ümit ediyoruz.

Bu millet için çalışan, çabalayan, söz söyleyen, siyaset yapan kim varsa, aynı hedefe doğru beraberce yol almaktan mutluluk duyarız. Ama öksüzün, yetimin, işçinin, çiftçinin, emeklinin, tüccarın, sanayicinin, esnafın hakkına el uzatana da zerre miskal merhamet göstermeyiz. Bu konudaki tavizsiz duruşumuzu muhafaza etmekte kararlıyız." dedi.

EN FAZLA YÜZDE 12 ZAM GELECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması üzerine sosyal medya kanalı üzerinden değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, “Enflasyonun yüzde 31 olarak açıklanacağını düşünüyorum. Emekliler yüzde 16,57’lik enflasyonu aldıkları için bundan sonraki süreçte diğer 6 ayın farkını alacaklar. Temmuzdan itibaren yıl sonu yüzde 10-12 zam fazlası olmaz. Asgari ücret zammı ise yüzde 20 kadar olur. Yüzde 25’e de çıkılabilir ama çok sanmıyorum.” dedi.

Halkın çok büyük bir beklentisi olmadığını savunan Erdursun, “Emekli, memur ve esnafa iyileştirme yapılması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

ALIM GÜCÜ YÜKSELMEZSE ZAMLAR HİSSEDİLMEZ

Zamların alım gücünü yükseltmediğini belirten Erdursun, “Asgari ücrete zam gelse de, enflasyon sıfıra düşse de alım gücü yükselmediği için bu zamlar hissedilmeyecek.” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın maaşların artmasının enflasyonu artıracağı yönündeki yaklaşımını hatırlatan Erdursun, bu arada fiyatların artmaya devam ettiğini ve asgari ücretin enflasyon etkisinin yüzde 1 bile olmadığını söyledi.

Emeklilerin durumuna da değinen Erdursun, “Emekli maaşına seyyanen zam, intibak yapılmazsa en fazla yüzde 10-12 zam yapılır. Bu da çalışanlar ve emekliler açısından zorluklara neden olur.” uyarısında bulundu.