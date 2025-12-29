Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Okan Karacan'ın ifadesi ortaya çıktı! GAİN Medya'da yaşadıklarını tek tek anlattı: 'Senin hayatını kaydıracağız'

GAİN Medya'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında serbest bırakılan sunucu Okan Karacan'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ifade verdiği ortaya çıktı. İfadesinde GAİN Medya'da yaşadıklarını tek tek anlatan Karacan, ‘'Marsbahis üzerinden aklanan paranın bir takım yerlerde olduğunu değerlendiriyorum. Paraları nakit ve altın olarak tuttuklarını biliyorum'' dedi. İşte detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.12.2025
saat ikonu 16:36
|
GÜNCELLEME:
29.12.2025
saat ikonu 16:48

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından GAİN Medya'ya yönelik ‘kara para aklama' iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sunucu Okan Karacan'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak verdiği ifade ortaya çıktı.

"PARALARI ELDEN ALDIM VE ESKİ KARIMA VERDİM"

Karacan ifadesinde, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek, ‘'Gain Medya şirketleri ile ortak bir hareketim yoktur. Berkin Kaya ve Barbaros Reşat Gülcan tarafıma gelerek ‘Marsbahis' reklam filmini çekmemi istediler. Ben de kabul ettim. Maltepe'ye set kurduk. M.T ve İ.O.Ç. reklam filminde oyuncu oldu. Filmi çektik ve teslim ettik. Paraları elden aldım ve eski karıma verdim. Berkin arkadaşım yöneticilik yaptığım şirkette de şirket imtiyaz sahibidir. Barbaros Reşat Gülcan'ı bana yönetim kurulu başkanı diye tanıttılar, reklam filmi zamanı sete bir çanta içerisinde 300 bin lira getirdi. Selahattin'i GAİN ve Anahat Holding'in sahibi olarak tanıdım'' dedi.

‘VİDEO ÇEKİP SANA ŞANTAJ YAPACAKLAR'

2021'de Berkin Kaya'nın aracılığıyla kuzeninin ofisine götürüldüğünü söyleyen Karacan, ‘'Sonra B.S.'nin ofisine geçtik. Türkiye'nin en önemli reklam ajansı olduğunu söyledi. 100 milyon liraya burayı satın almamız gerektiğini, başına da eşim Zeynep Karacan'ın getirilmesini söyledi. Ofisin kiralık olduğunu öğrendim. B.S. bu ofisi satmaya çalıştı. Eğer ajansı alırsak kendisinin görevden ayrılmayacağını ve karımı denetleyeceğini söyledi. Bununla ilgili yeterli bilgi olmadığını söyledim ve masadan kalkıp toplantıyı terk ettim. Daha sonra farklı bir zamanda yatta oturduk. B.S. kulağıma eğilerek ‘abi sakın bunlarla birlikte olma video çekip sana şantaj yapacaklar, para isteyecekler' dedi. Ben kendi paramla otelde kaldım'' şeklinde konuştu.

‘'Villayı kiraladıktan sonra parayı Malta'dan soğuk cüzdana yükleyeceğiz daha sonra TL nakite dönecek bu para da A. E.'nin kasasına gidecek, oradan da borçlu olduğumuz yerlere gidecek'' dedi.

'SENİN HAYATINI KAYDIRACAĞIZ'

İfadesine devam eden Karacan, ‘'Selahattin Aydın beni aradı, ofiste görüşelim işlerini onaylayalım seni yönetim kurulu üyesi yapalım sponsorlukları, dramaları sana bağlayalım istediğin projeye onay ver, bizim yıllık 232 milyar ciromuz var, Amerika'dan ekip getiriyorum GAİN'in başına bizi toparlayacak, 18 tane Berkin'den proje aldım hepsini onaylayacağım sekizi yayınlanacak, onunu iptal ediyorum, 26 Ocak'da kendisiyle herhangi bir bağımız kalmayacak, dedi. Ayrıca, Karaköy'deki bina benim, orayı ofis olarak kullanabilirsin, GAİN'i de oraya topladım, bize çok iyi geldi, dedi. Erkan beyi de niye yerinden etmişler ondan özür dileyelim dedi. Barbaros'la 2020'de bir araya geldim noter ofise geldi, biz noteri ayağımıza getirebilecek güce sahibiz çünkü biz ‘Marsbetiz' dedi. Senin üzerine şirket kuruyoruz senin hayatını kaydıracağız. Berkin bey araya girdi öyle sözler söyleyip Okan beyi üzmeyelim şirket Okan beyin üzerine olacak dedi. Bana lokum ikram edildi ve biz bu zincirin de sahibiyiz çok karlı bir iş dedi villayı kiraladıktan sonra parayı Malta'dan soğuk cüzdana yükleyeceğiz daha sonra Tolga ve Barbaros Kapalıçarşı'ya gidip TL nakite dönecek bu para A.E.'nin kasasına gidecek, oradan da borçlu olduğumuz yerlere gidecek' dedi'' diye konuştu.

‘'PARALARI NAKİT VE ALTIN OLARAK TUTTUKLARINI BİLİYORUM''

Karacan ifadesinde ayrıca, ‘'Barbaros Reşat Gülcan bütün para trafiğini idare ettiğini ona tamah etmem gerektiğini söyledi. Bana da ‘Marsbet'in ön ödeme sisteminin yazılımını yazdığını söyledi. Marsbahis üzerinden aklanan paranın bir takım yerlerde olduğunu değerlendiriyorum. Paraları nakit ve altın olarak tuttuklarını biliyorum. Berkin'in yatının alt katında paralar olduğunu gördüm. Eski karısının Bodrum Yalıkavakta'ki malikanesinde, Berkin'in villasının karşısında birinci katta bulunan daire içerisinde, ilkokul arkadaşının kullandığı daire içerisinde, E.S.'nin villasında, önceden ortaklığı bulunan Levent'teki şirkette, S.A.'nın Zekeriyaköy'deki evi, Kaan K.'nin evi ve Kağıthane'deki ofisinde, A.Y.'nin Ataşehir'de yüklü miktarda Marsbahisten elde edilen para olduğunu düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#Gündem
