Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Bakan Uraloğlu canlı yayında duyurdu: Ankara, İstanbul, İzmir'de 1 Ocak'ta ücretsiz!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vatandaşların yılın ilk gününde şehir içi ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’deki Bakanlığa bağlı raylı sistem hatlarının 1 Ocak’ta ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bakan Uraloğlu canlı yayında duyurdu: Ankara, İstanbul, İzmir'de 1 Ocak'ta ücretsiz!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.12.2025
saat ikonu 15:36
|
GÜNCELLEME:
29.12.2025
saat ikonu 15:51

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yaptığı açıklamaya göre, 1 Ocak 2026 Perşembe günü Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı olan belirli raylı sistem hatları ücretsiz hizmet verecektir.

Bakan Uraloğlu canlı yayında duyurdu: Ankara, İstanbul, İzmir'de 1 Ocak'ta ücretsiz!

ÜCRETSİZ OLACAK HATLAR

Bakanlığın işletmesini yürüttüğü Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, Başkentray ve İZBAN hatları gün boyunca vatandaşlara tamamen ücretsiz hizmet verecek.

Alınan karar doğrultusunda hayata geçirilen bu uygulama, 1 Ocak sabahının ilk saatlerinden gece yarısına kadar 24 saat boyunca geçerli olacak. Söz konusu ücretsiz kullanım hakkı sadece şehir içi banliyö ve metro hatlarını kapsıyor olup, Yüksek Hızlı Tren (YHT) veya bölgesel tren seferleri bu kapsamın dışında tutuluyor.

Bakan Uraloğlu canlı yayında duyurdu: Ankara, İstanbul, İzmir'de 1 Ocak'ta ücretsiz!

YENİ PROJE MÜJDESİ

İstanbul'da Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Raylı Sistem Hattı İnceleme Programı'nda konuşan Bakan Uraloğlu bir müjdeyi de İstanbullularla paylaştı. Uraloğlu "Altunizade - Çamlıca Camii, Bosna Bulvarı metro hattımızı, Ümraniye Spor Köyü'ne kadar uzatacak yeni bir projeyi daha bakanlığımız üstlendi" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
30 Aralık (yarın) okullar tatil mi oldu? 30 Aralık kar tatili olan il ve ilçeler listesi (Valilik açıklamaları peş peşe geldi)
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.