Bakan Uraloğlu canlı yayında duyurdu: Ankara, İstanbul, İzmir'de 1 Ocak'ta ücretsiz!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yaptığı açıklamaya göre, 1 Ocak 2026 Perşembe günü Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı olan belirli raylı sistem hatları ücretsiz hizmet verecektir.
Bakanlığın işletmesini yürüttüğü Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, Başkentray ve İZBAN hatları gün boyunca vatandaşlara tamamen ücretsiz hizmet verecek.
Alınan karar doğrultusunda hayata geçirilen bu uygulama, 1 Ocak sabahının ilk saatlerinden gece yarısına kadar 24 saat boyunca geçerli olacak. Söz konusu ücretsiz kullanım hakkı sadece şehir içi banliyö ve metro hatlarını kapsıyor olup, Yüksek Hızlı Tren (YHT) veya bölgesel tren seferleri bu kapsamın dışında tutuluyor.
İstanbul'da Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Raylı Sistem Hattı İnceleme Programı'nda konuşan Bakan Uraloğlu bir müjdeyi de İstanbullularla paylaştı. Uraloğlu "Altunizade - Çamlıca Camii, Bosna Bulvarı metro hattımızı, Ümraniye Spor Köyü'ne kadar uzatacak yeni bir projeyi daha bakanlığımız üstlendi" dedi.