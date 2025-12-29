Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

30 Aralık (yarın) okullar tatil mi oldu? 30 Aralık kar tatili olan il ve ilçeler listesi (Valilik açıklamaları peş peşe geldi)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu raporlarını yayınlarken gözler okullara çevrildi. Türkiye’nin büyük bir çoğunluğu soğuk hava etkisine girerken kar yağışı, bazı illerde etkisini arttırdı. Haftanın ilk gününde olumsuz hava koşulları sebebiyle Bolu, Şırnak, Kastamonu, Van, Bolu, Düzce, Aksaray, Yozgat,Muş, Bitlis, Bartın, Karabük, Hakkari, Sinop, Ağrı, Mardin, Çankırı, Bingöl, Kırşehir, Şanlıurfa, Tokat, Ordu, Elazığ, Gaziantep, Batman gibi illerde ve bazı ilçelerde okullarda eğitime ara verildi. Okulların, olumsuz hava koşulları sebebiyle tatil olması kararını o ilin valiliği veya ilçenin kaymakamlığı alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, değerlendirmeleri o ilin yerel yönetimlerine bırakıyor. Peki Yarın okullar tatil mi? 30 Aralık kar tatili olan il ve ilçeler hangileri? İşte, valiliklerden yapılan peş peşe açıklamalar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
30 Aralık (yarın) okullar tatil mi oldu? 30 Aralık kar tatili olan il ve ilçeler listesi (Valilik açıklamaları peş peşe geldi)
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.12.2025
saat ikonu 15:12
|
GÜNCELLEME:
29.12.2025
saat ikonu 15:14

30 Aralık’ta kar tatili olan il ve ilçeler tek tek belli oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre Güneydoğu ve Batı Karadeniz’de yoğun kar yağışı bekleniyor. Pazartesi günü İlkokul, ortaokul ve lise seviyesinde toplam 25 ilde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi. Salı günü ise bazı bölgelerde kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Özellikle bazı illerde köy yollarına ulaşım kapanırken ekipler çalışmalarını sürdürüyor. MGM’den yapılan uyarılarda ise vatandaşların don olaylarına karşı dikkatli olması gerektiği hatırlatıldı. Okullarla ilgili valilikler peş peşe alınan kararları açıklıyor. Peki 30 Aralık okullar tatil mi oldu? İşte, Türkiye genelinde il ve ilçe bazlı alınan kararlar…

YARIN (30 ARALIK) OKULLAR TATİL Mİ 2025?

30 Aralık Salı günü bazı illerde kar yağışı etkili olmaya devam edecek. Meteoroloji’den yapılan genel durum değerlendirmesinde Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde 5-15 cm, Mardin, Şırnak, Hakkari’de ise 15-25 cm arasında kar yağışı bekleniyor.

Batı Karadeniz’de ise Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleriyle birlikte Sinop’un kuzeybatısında kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm) kar yağışı bekleniyor.

30 Aralık Salı günü okulların durumuyla ilgili beklenen açıklama geldi. Şırnak, Siirt, Batman ve Bolu’da yarın okullar tatil olacak.

30 Aralık (yarın) okullar tatil mi oldu? 30 Aralık kar tatili olan il ve ilçeler listesi (Valilik açıklamaları peş peşe geldi)

HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?

ŞIRNAK: Merkez, Güçlükonak, Uludere, Beytüşşebap, İdil ilçesi (köy okulları)

BOLU: Tüm ilçelerde İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretime ara verildi.

SİİRT: İl genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma ve olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.

BATMAN: 30.12.2025 Salı günü, Batman il genelinde resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu personeli aynı gün idari izinli sayılacaktır.

30 Aralık (yarın) okullar tatil mi oldu? 30 Aralık kar tatili olan il ve ilçeler listesi (Valilik açıklamaları peş peşe geldi)

HAFTANIN İLK GÜNÜ 25 İLDE OKULLAR TATİL OLDU

Türkiye soğuk hava dalgasının etkisine girerken illerden kar tatili haberleri peş peşe geldi. 29 Aralık Pazartesi günü bazı il ve ilçelerde okullar eğitim öğretim faaliyetlerine ara verdi.

Bolu, Şırnak, Kastamonu, Van, Bolu, Düzce, Aksaray, Yozgat,Muş, Bitlis, Bartın, Karabük, Hakkari, Sinop, Ağrı, Mardin, Çankırı, Bingöl, Kırşehir, Şanlıurfa, Tokat, Ordu, Elazığ, Gaziantep, Batman gibi illerin ilçelerinde veya merkezlerinde okullar tatil oldu.

BAZI PERSONELLERDE 30 ARALIK’TA İZİNLİ

Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamada 30 Aralık Salı günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitimlere ara verildiğini duyurdu. Motorlu taşıt sürücü kursları, Kur’an kurslarının yanı sıra kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacak.

ETİKETLER
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.