KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan Güzelyurt’ta net mesaj!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar, Güzelyurt’ta gerçekleştirdiği ilk mitingde Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi’nden oluşan Sağduyu İttifakı’na destekleri için teşekkür etti. Tatar, “Herkesi kucaklıyorum, siyasi görüşü ne olursa olsun halkın Cumhurbaşkanı olarak hareket ettim” diyerek hizmet odaklı çalıştığını belirtti.

FEDERASYON DEFTERİ KAPANDI

Tatar, geçmişteki müzakere süreçlerini eleştirerek, “1963’ten beri Rum tarafıyla yapılan görüşmelerden hiçbir kazanım elde edemedik. Annan Planı’nda ‘evet’ dedik, onlar ‘hayır’ dedi. Crans Montana’da sıfır asker, sıfır garanti istediler ve masayı yıktılar. Federasyon masalı, Rum’un çıkarına hizmet eden bir oyalamadır. Bu defter kapanmıştır” dedi.

RUM TARAFININ SİLAHLANMA ÇABASI BEYHUDE

Rum kesiminin İsrail, ABD ve AB’den silah temin etmeye çalıştığını belirten Tatar, “Barış güvercini pozu kesiyorlar ama ağızlarında İsrail füzesi taşıyorlar. Bu zihniyetle eşitlik mümkün değil” diyerek Rum tarafının statükoyu koruma isteğini eleştirdi.

GÜZELYURT VE YATIRIM VURGUSU

Tatar, Güzelyurt’un Rumlara verilmeyeceğini net bir şekilde ifade etti: “Bu bereketli topraklar bizimdir, asla Rumlara teslim edilmeyecek.” Türkiye ile kurulan ilişkiler sayesinde yatırımların arttığını vurgulayan Tatar, “Güzelyurt Devlet Hastanesi Kasım’da açılacak, yeni okullar yapılacak, fiber optik ile 5 yılda süper hızlı internete kavuşacağız” dedi.

ATAK DİPLOMASİ DÖNEMİ

“Atak Diplomasi” anlayışını tanıtan Tatar, bu yaklaşımın sadece uluslararası alanda değil, ulaşım, iletişim, tarım, eğitim, turizm ve ekonomi gibi alanlarda da hizmet getireceğini belirtti. Ayrıca, yeni Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesinin açılışını hatırlatarak, “Devasa Cumhuriyet Parkı ve Milli Kütüphane’yi yaptık. Ama CTP’nin adayı bunları protesto etti” diyerek rakibi Tufan Erhürman’ı eleştirdi.

ERHÜRMAN’A SERT ELEŞTİRİLER

Tatar, CTP adayı Erhürman’ın çözüm vaatlerini sorguladı: “Aynı çizgideki Talat ve Akıncı çözemedi. Çözüm vaat etmiyorsan, neyi vaat ediyorsun? Kıbrıs Türkü’nü Rum’a yama yapmayı mı?” dedi. Tatar, “Öğretilmiş çaresizliğe razı olmayacağız, kendi geleceğimizi kendimiz belirleyeceğiz” diyerek kararlılığını vurguladı.