TGRT Haber
Canlı Yayın
20°
Politika
 Ali Osman Polat

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan Güzelyurt’ta net mesaj!

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güzelyurt’taki ilk mitinginde federasyon görüşmelerinin kapandığını vurguladı, “Güzelyurt asla Rumlara verilmeyecek” dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan Güzelyurt’ta net mesaj!
IHA
05.10.2025
05.10.2025
saat ikonu 01:25

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı , Güzelyurt’ta gerçekleştirdiği ilk mitingde Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi’nden oluşan Sağduyu İttifakı’na destekleri için teşekkür etti. Tatar, “Herkesi kucaklıyorum, siyasi görüşü ne olursa olsun halkın Cumhurbaşkanı olarak hareket ettim” diyerek hizmet odaklı çalıştığını belirtti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan Güzelyurt’ta net mesaj!

FEDERASYON DEFTERİ KAPANDI

Tatar, geçmişteki müzakere süreçlerini eleştirerek, “1963’ten beri Rum tarafıyla yapılan görüşmelerden hiçbir kazanım elde edemedik. Annan Planı’nda ‘evet’ dedik, onlar ‘hayır’ dedi. Crans Montana’da sıfır asker, sıfır garanti istediler ve masayı yıktılar. Federasyon masalı, Rum’un çıkarına hizmet eden bir oyalamadır. Bu defter kapanmıştır” dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan Güzelyurt’ta net mesaj!

RUM TARAFININ SİLAHLANMA ÇABASI BEYHUDE

Rum kesiminin İsrail, ABD ve AB’den silah temin etmeye çalıştığını belirten Tatar, “Barış güvercini pozu kesiyorlar ama ağızlarında İsrail füzesi taşıyorlar. Bu zihniyetle eşitlik mümkün değil” diyerek Rum tarafının statükoyu koruma isteğini eleştirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan Güzelyurt’ta net mesaj!

GÜZELYURT VE YATIRIM VURGUSU

Tatar, Güzelyurt’un Rumlara verilmeyeceğini net bir şekilde ifade etti: “Bu bereketli topraklar bizimdir, asla Rumlara teslim edilmeyecek.” Türkiye ile kurulan ilişkiler sayesinde yatırımların arttığını vurgulayan Tatar, “Güzelyurt Devlet Hastanesi Kasım’da açılacak, yeni okullar yapılacak, fiber optik ile 5 yılda süper hızlı internete kavuşacağız” dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan Güzelyurt’ta net mesaj!

ATAK DİPLOMASİ DÖNEMİ

“Atak Diplomasi” anlayışını tanıtan Tatar, bu yaklaşımın sadece uluslararası alanda değil, ulaşım, iletişim, tarım, eğitim, turizm ve ekonomi gibi alanlarda da hizmet getireceğini belirtti. Ayrıca, yeni Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesinin açılışını hatırlatarak, “Devasa Cumhuriyet Parkı ve Milli Kütüphane’yi yaptık. Ama CTP’nin adayı bunları protesto etti” diyerek rakibi Tufan Erhürman’ı eleştirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan Güzelyurt’ta net mesaj!

ERHÜRMAN’A SERT ELEŞTİRİLER

Tatar, CTP adayı Erhürman’ın çözüm vaatlerini sorguladı: “Aynı çizgideki Talat ve Akıncı çözemedi. Çözüm vaat etmiyorsan, neyi vaat ediyorsun? Kıbrıs Türkü’nü Rum’a yama yapmayı mı?” dedi. Tatar, “Öğretilmiş çaresizliğe razı olmayacağız, kendi geleceğimizi kendimiz belirleyeceğiz” diyerek kararlılığını vurguladı.

