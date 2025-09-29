Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Banu İriç

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar BM'ye ilettiklerini duyurdu: 'O defter kapandı'

Kıbrıs sorunuyla ilgili Birleşmiş Milletlerde temasta bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, federasyon defterini kapattıklarını BM'ye bildirdiklerini açıkladı. Tatar, artık 2 devletli model üzerinden yol yürüyeceklerini duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.09.2025
saat ikonu 02:04
|
GÜNCELLEME:
29.09.2025
saat ikonu 02:27

Kuzey Türk Cumhuriyeti () Cumhurbaşkanı , Birleşmiş Milletler için gittiği ABD dönüşünde yaptığı diplomatik temaslara ilişkin açıklamalarda bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar BM'ye ilettiklerini duyurdu: 'O defter kapandı'

Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis ile görüşmelerini tamamlayan Tatar, net tutumlarını BM'ye ilettiklerini açıkladı.

Tatar, önce BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ardından da GKRY Lideri Hristodulidis'in de katıldığı 3'lü toplantı yaptıklarını, Hristodulidis'in, 2017 Temmuz ayında İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yapılan görüşmelerin kaldığı yerden devam etmesi yönünde talebi olduğunu aktardı.

Tatar, federasyon temelli dayatmalara karşı duracaklarını, New York'taki görüşmelerde agresif bir tavır sergilemediğini ve tutumunun gerçekçi olduğunu söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar BM'ye ilettiklerini duyurdu: 'O defter kapandı'

"FEDERASYON DEFTERİNİN KAPANDIĞINI BM'YE İLETTİK"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in gündemi canlı tutmak için görüşmeleri sürdürme eğiliminde olduğunu dile getiren Tatar, bundan sonra Kıbrıs konusunda egemen eşit, eşit uluslararası statüsü olan 2 devletli çözüm modeli üzerinden devam edeceklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Federasyon defterinin kapandığını Birleşmiş Milletlere (BM) ilettik. Genel Sekreter Guterres'e tavrımızın net olduğunu söyledik. Kıbrıs'ın geleceğinde 2 devletin işbirliği vardır."

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri’nin de destekleriyle iyi atmosferin oluşması için tüm gayretlere rağmen, Rum tarafının insan haklarına aykırı şekilde KKTC'deki yatırımcıları tutukladığını, bazı müteahhitleri Interpol'e şikayet ettiğini hatırlatarak, bu tür olayların iki halk arasındaki ilişkileri zedelediğini anlattı.

GKRY'nin Kıbrıs Türkü’ne uygulanan kısıtlamaları artırma çabalarına dikkat çeken Tatar, GKRY Lideri Hristodulidis'in KKTC üniversitelerine öğrenci akışını azaltma çabasında olduğunu dile getirdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güney Kıbrıs'ta İsrail desteğiyle silahlanma sürüyor! Tatar'dan Rum yönetimine tepki
ETİKETLER
#kktc
#bm
#ersin tatar
#Kıbrıs
#Nikos Hristodulidis
#2 Devletli Çözüm
#Kıbrıs Sorunu
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.