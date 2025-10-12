KKTC’de UBP’den tarihi mesaj: Tek yol, iki devlet!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 50. kuruluş yıldönümü, Lefkoşa’da düzenlenen törenle kutlandı. KKTC Başbakanı ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, “UBP, özgürlüğün, direnişin ve var olmanın sembolüdür” diyerek halkı selamladı.

“ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ TMT VE TÜRKİYE İLE KAZANILDI”

Üstel, 1963’teki acıları hatırlatarak, “Soykırımlara uğradık ama 1974 Mutlu Barış Harekâtı ile özgürlüğümüze kavuştuk. Bugün bayrak dalgalanıyorsa, bu TMT’nin ruhu, halkın iradesi, Türkiye’nin desteği ve UBP’nin gücüyledir” dedi.

“UBP ESERLERİN PARTİSİDİR”

Üstel, UBP’nin 50 yıllık mücadelesini vurguladı: “UBP varsa hizmet, istikrar ve güçlü devlet vardır. Ercan Havalimanı, hastane, yol, okul, sosyal konut projeleriyle 30 yılın işini 3 yıla sığdırdık. Onlar konuştu, biz başardık. Söz uçar, eser kalır.”

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Kıbrıs meselesine değinen Üstel, “Federasyon defteri kapanmıştır. Yolumuz iki devlettir. Egemenlikten, eşitlikten, topraktan taviz yok. Sözümüz özgürlük, bağımsızlık, KKTC’dir” dedi. Maraş Açılımı ve Erdoğan’ın BM’deki “KKTC’yi tanıyın” çağrısını tarihi adımlar olarak nitelendirdi.

“TATAR’LA YOLA DEVAM”

Üstel, 19 Ekim’deki Cumhurbaşkanlığı seçimine işaret ederek, “Durmak yok, Ersin Tatar’la devam. Kazanan halkımız olacak. Bu yüzyıl, Türk Yüzyılı ve KKTC’nin yükseliş yüzyılıdır” dedi. Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.