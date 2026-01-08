Barcelona Athletic Bilbao maçı kaç kaç bitti?  İspanya Süper Kupası’nda gol yağmuru

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İspanya Süper Kupa yarı final maçında Athletic Bilbao ile karşılaşan Barcelona, rakibine golleriyle yüklendi.
İlk yarıda 4 gol bulan Barcelona, turun kapısını aralamayı başarmış oldu.
Karşılaşmaya süratli başlayan Katalan ekibi Ferran, Lopez, Ronny ve Raphinha(2)’nın attığı gollerle zafer elde ederek finale adını yazdırdı.
Finalde ise Barcelona’nın rakibi yarın gece oynanacak olan Real Madrid-Atletico Madrid maçının galibi olacak.