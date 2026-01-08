Menü Kapat
Spor
Barcelona Athletic Bilbao maçı kaç kaç bitti?  İspanya Süper Kupası'nda gol yağmuru

İspanya Süper Kupası yarı final maçında Barcelona, Bilbao’yu 5-0 yenmeyi başardı. Barcelona’ya zaferi getiren goller Ferran, Lopez, Ronny ve Raphinha(2)’dan geldi. Katalanlar finaldeki rakibini beklemeye koyuldu.

Barcelona Athletic Bilbao maçı kaç kaç bitti?  İspanya Süper Kupası’nda gol yağmuru
İspanya Süper Kupa yarı final maçında Athletic Bilbao ile karşılaşan Barcelona, rakibine golleriyle yüklendi.

İlk yarıda 4 gol bulan Barcelona, turun kapısını aralamayı başarmış oldu.

Barcelona Athletic Bilbao maçı kaç kaç bitti?  İspanya Süper Kupası’nda gol yağmuru

Karşılaşmaya süratli başlayan Katalan ekibi Ferran, Lopez, Ronny ve Raphinha(2)’nın attığı gollerle zafer elde ederek finale adını yazdırdı.

Barcelona Athletic Bilbao maçı kaç kaç bitti?  İspanya Süper Kupası’nda gol yağmuru

Finalde ise Barcelona’nın rakibi yarın gece oynanacak olan Real Madrid-Atletico Madrid maçının galibi olacak.

#Futbol
#Spor
