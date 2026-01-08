En düşük emekli maaşı, SGK primi, GSS borcu olan genç! İsa Karakaş vatandaşın önündeki en büyük engeli açıkladı: Öyle bir akıl tutulması var ki...

En düşük emekli maaşının enflasyon verilerine göre 18 bin 938 TL olmasının ardından bu maaşın tekrar düzenlenmesi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önemli bir toplantı yapıldı.

Toplantıyla ilgili herhangi bir açıklama gelmezken milyonların gözü kulağı yeni belirlenecek ücretine ne kadar olduğunu duyuracak açıklamaya kilitlenmiş vaziyette.

TGRT Haber'de ekrana gelen Medya Kritik programında konuşan emekli SGK Başmüfettişi İsa Karakaş hem en düşük emekli maaşı hem de SGK bünyesindeki sıkıntılar hakkında hayli sarsıcı açıklamalar yaptı.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YASA ÇIKMASI GEREKİYOR"

"Hükümetin şu anda vereceği en düşük maaş, devletin kasasından olduğu için yasa çıkması gerekiyor." diyen Karakaş, çalışanların ve emeklilerin önündeki en büyük engelle ilgili de bürokrasiyi işaret etti.

Birçok arkadaşının ve yakınının bakan olduğunu belirten Karakaş "Ben bile en yakın arkadaşıma ulaşamaz durumdayım." ifadelerini kullandı.

"SAYIN BAKAN 'SIKINTI YOK' MODUNDA GİDİYOR"

"Sorun nedir?" diye soran Karakaş, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "Ben aynı zamanda Çalışma Sosyal Güvenlik Derneği Başkanıyım. Niye anlatıyorum? Biz dedik ki bir mutfak kuralım. Türkiye'nin sorunlarına çözüm bulalım. Ya projeni ulaştıramıyorsun. Şu anda öyle bir bürokrasi var ki sayın bakanım 'Sıkıntı yok' modunda gidiyor."

"Şu anda Türkiye'nin neye ihtiyacı var?" diye bir soru daha soran Karakaş "Halk şundan memnun değil. Burada sıkıntı var. Bunu bakanlara iletecek kişilere ihtiyaç var. Maalesef yapılmıyor. Çok fazla konuşmak istemiyorum." şeklinde cümleler sarf etti.

"MUHALEFETİN YAPMADIĞINI BÜROKRASİ YAPIYOR"

Genel Sağlık Sigortası primi üzerinden örnek veren Karakaş "Muhalefetin yapmadığını şu andaki bürokrasi yapıyor." dedi. Karakaş, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

"Ya bir kişi işsiz güçsüz, yüzde 3 oranında Genel Sağlık Sigortası primi alıyordun. Ne oldu da çalışmayan kişiye yüzde 6'ya çıkarıyorsun bu primi? Çocuk 25 yaşını aştı. İşsiz güçsüz babası asgari ücret alıyor diye ne diye yüzde 6 alıyorsun? Buna benzer o kadar akıl tutturması var ki yani program yetmez."