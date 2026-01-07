En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonların gözü Beştepe'deki toplantıdan çıkan sonuçta

Kategoriler
Ankara'da milyonları ilgilendiren toplantı tamamlandı. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan toplantıdaki tek gündem en düşük emekli maaşının artırılmasıydı.
Yaklaşık 1 saat süren toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık etti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de toplantıda bulundu.
TÜİK verilerine göre aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 30,89, aylık enflasyon ise yüzde 0,89 olarak gerçekleşti. Temmuz–Aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon farkı üzerinden yapılan hesaplama sonucunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına Ocak 2026 itibarıyla yüzde 12,19 oranında zam yansıyacak.
Enflasyon verileri baz alınarak yeni yıl için belirlenecek memur maaşları ve memur emeklilerinin aylıklarına yapılacak zam oranı yüzde 18,60 olarak belirlendi.
Halihazırdaki veriler ışığında 18 bin 938 TL olan en düşük emekli maaşının, Ankara'daki kritik toplantı sonrası kaç liraya yükseltileceği merak ediliyor. Toplantının ardından herhangi bir açıklama gelmezken emekliler arasında en düşük maaşa sahip olan milyonların beklentisi var olan ücretin 20 bin TL seviyelerine çıkarılması yönünde.