Ekonomi
Editor
 07.01.2026

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonların gözü Beştepe'deki toplantıdan çıkan sonuçta

En düşük emekli maaşı alanları ilgilendiren toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği görüşmeyle ilgili açıklama yapılmazken 18 bin 938 TL olan maaşın ne kadara yükseltileceği merak ediliyor.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonların gözü Beştepe'deki toplantıdan çıkan sonuçta
07.01.2026
07.01.2026
saat ikonu 22:08

Ankara'da milyonları ilgilendiren toplantı tamamlandı. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan toplantıdaki tek gündem en düşük emekli maaşının artırılmasıydı.

Yaklaşık 1 saat süren toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık etti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de toplantıda bulundu.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonların gözü Beştepe'deki toplantıdan çıkan sonuçta

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE 12,19 ZAM

TÜİK verilerine göre aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 30,89, aylık enflasyon ise yüzde 0,89 olarak gerçekleşti. Temmuz–Aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon farkı üzerinden yapılan hesaplama sonucunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına Ocak 2026 itibarıyla yüzde 12,19 oranında zam yansıyacak.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonların gözü Beştepe'deki toplantıdan çıkan sonuçta

MEMUR VE MEMUR EMEKLİ MAAŞLARINA YÜZDE 18,60 ARTIŞ

Enflasyon verileri baz alınarak yeni yıl için belirlenecek memur maaşları ve memur emeklilerinin aylıklarına yapılacak zam oranı yüzde 18,60 olarak belirlendi.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonların gözü Beştepe'deki toplantıdan çıkan sonuçta

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR YÜKSELTİLECEK?

Halihazırdaki veriler ışığında 18 bin 938 TL olan en düşük emekli maaşının, Ankara'daki kritik toplantı sonrası kaç liraya yükseltileceği merak ediliyor. Toplantının ardından herhangi bir açıklama gelmezken emekliler arasında en düşük maaşa sahip olan milyonların beklentisi var olan ücretin 20 bin TL seviyelerine çıkarılması yönünde.

