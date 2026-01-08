Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Sakarya'da feci kaza! Otomobil ile minibüs çarpıştı, otoyolu kilitlendi: Ölü ve yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde aynı yönde seyir halinde olan otomobil ile minibüs çarpıştı. Feci kazada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası yolun kapanması nedeniyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.01.2026
saat ikonu 02:31
|
GÜNCELLEME:
08.01.2026
saat ikonu 02:31

geçişinde otomobil ile aynı yönde seyreden minibüsün çarpışması neticesine meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MİNİBÜS YAN YATTI

Anadolu Otoyolu Sakarya Hendek geçişi İstanbul istikametinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 GEK 18 otomobil aynı istikametteki 27 AKZ 677 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kaza sonrasında minibüs yan yatarak sürüklendi.

Sakarya'da feci kaza! Otomobil ile minibüs çarpıştı, otoyolu kilitlendi: Ölü ve yaralılar var

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazada Yıldız Dertli (60) olay yerinde hayatını kaybederken B.H. (24), G.H. (52), S.D. (31) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da feci kaza! Otomobil ile minibüs çarpıştı, otoyolu kilitlendi: Ölü ve yaralılar var

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yarlılar hastaneye sevk edildi. Kaza sebebiyle hayatını kaybeden Dertli'nin cenazesi ise olay yeri incelemelerin ardından hastane morguna sevk edildi.

Sakarya'da feci kaza! Otomobil ile minibüs çarpıştı, otoyolu kilitlendi: Ölü ve yaralılar var

TRAFİK KİLİTLENDİ

Öte yandan otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza sonrasında yaklaşık 2 buçuk saat kapalı kalan trafik araçların bulunduğu yerden kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da akılalmaz kaza! Kamyon dükkana girdi 1'i turist 2 kişi hayatını kaybetti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yeni aldığı otomobil daha eve gitmeden hurdaya döndü: 2 kişi yaralandı
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.