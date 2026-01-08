Sakarya'da feci kaza! Otomobil ile minibüs çarpıştı, otoyolu kilitlendi: Ölü ve yaralılar var

Kategoriler
İstanbul
geçişinde otomobil ile aynı yönde seyreden minibüsün çarpışması neticesine meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Anadolu Otoyolu Sakarya Hendek geçişi İstanbul istikametinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 GEK 18 otomobil aynı istikametteki 27 AKZ 677 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kaza sonrasında minibüs yan yatarak sürüklendi.
Kazada Yıldız Dertli (60) olay yerinde hayatını kaybederken B.H. (24), G.H. (52), S.D. (31) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yarlılar hastaneye sevk edildi. Kaza sebebiyle hayatını kaybeden Dertli'nin cenazesi ise olay yeri incelemelerin ardından hastane morguna sevk edildi.
Öte yandan otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza sonrasında yaklaşık 2 buçuk saat kapalı kalan trafik araçların bulunduğu yerden kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.