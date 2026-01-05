Otoyoldaki feci kaza can aldı

Adana'da sabah saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Türkmenbaşı Bulvarı çıkışı oldu.

Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki Bahri Seriner idaresindeki 01 BDZ 330 plakalı otomobil, tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücü Bahri Seriner'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Seriner'in cenazesi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı araçtan çıkartılarak otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.