2 ev ve 1 ahır alev alev yandı

Burdur'da gece saatlerinde merkez ilçeye bağlı Kozluca köyünde M.U.'ya ait 2 katlı evde yangın çıktı.
Kısa süre içerisinde büyüyen alevler, bitişikteki ahır ile T.U.'ya ait tek katlı eve sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken evlerde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.