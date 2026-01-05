Eskişehir'de katliam gibi kaza! Yarış uğruna 3 genci ezerek öldürdü

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde M.D. idaresindeki araç yolun karşısına geçmeye çalışan 21 yaşındaki Eray Akyol, 14 yaşındaki Ayşegül Seliti ve 21 yaşındaki Samiye Saygı'ya çarptı. Korkunç kazayı gören vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler 3 gencin de hayatını kaybettiğini belirledi.

YARIŞ YAPARKEN 3 GENCİ HAYATTAN KOPARDI

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Tramvay hattının da geçtiği yolda yayalara çarpan otomobili terk edilmiş halde bulan ekipler, sürücünün bölgede başka bir araçla yarıştığını, bu aracı geçmek için otomobiliyle tramvay yoluna girdiğini tespit etti.

OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇMIŞ

Kazanın ardından sürücü M.D'nin, otomobilini yol kenarında bırakarak başka bir araçla bölgeden uzaklaştığı belirlendi.

Polisin teknik takip sonucu Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi'nde bir evde olduğu tespit edilen sürücü M.D, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yakalandı. Kazada M.D'nin kullandığı otomobilde bulunan F.D, E.D ve V.Ş. ile diğer araçtaki S.A. ve M.C.A. gözaltına alındı.