Editor
Editor
 Banu İriç

İstanbul'a 250 yeni taksi katılıyor: Plaka bedeli belli oldu

Ulaşım konusunda sıkıntılar yaşayan İstanbul'da trafiğe 250 yeni taksi katılacak. Bunun için İBB Meclisi tarafından alınan karara göre taksi plakası ihalesi için tarih belirlendi.

İstanbul'da 250 yeni taksi için ihale kararı alındı. Megakentte şehir içi ulaşımda sıkıntıları bir nebze rahatlatabilmek amacıyla taksi sayısının artırılması hedefleniyor.

İHALE TARİHİ BELLİ OLDU

250 yeni taksi plakası ihalesi açıldı. 20 Ocak'ta yapılacak ihale için geçici teminat 153.150 TL olarak belirlendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinin aldığı karar kapsamında İstanbul için 250 yeni taksi plakası ihalesi açıldı.

İhale için 153.150 TL teminat yatırılması gerekiyor. Geçici teminatı yatıran herkes 5,1 milyon+KDV muhammen bedelli ihaleye katılma hakkı elde edecek.
İhale, 20 Ocak 2026 tarihinde saat 11.00'de Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapılacak. Son teklif verme tarihi ise 19 Ocak saat 12.00 olarak belirlendi.Taksi plakalarının işletme süresi 29 yıl olacak.

