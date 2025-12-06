İl olacak ilçeler listesi güncellendi! 5 ilçe daha plaka hazırlığına başladı

Son günlerde özel bir şirket tarafından yapılan analiz ise Türkiye’de il olma potansiyeli bulunan ilçeleri ortaya çıkardı. İddialara göre yıllardır il olmak için bekleyen ilçeler arasına 5 tanesi daha eklendi. Uzun zamandır il olma heyecanı taşıyan ilçeler arasında İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa gibi illere bağlı bölgeler bulunurken, turizmin de il olmak için önemli bir faktör olması dikkatlerden kaçmıyor. İşte 2025 yılı sona ererken yeniden gündeme gelen il olacak ilçeler listesinin detayları…