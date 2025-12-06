İl olacak ilçeler listesi güncellendi! 5 ilçe daha plaka hazırlığına başladı

Kategoriler
İl olacak ilçeler listesi dönem dönem gündeme geliyor. Siyasetçilerin yaptığı açıklamalar il olmak için bekleyen ilçelerdeki vatandaşları heyecana boğuyor. Son olarak yapılan bir çalışma, nüfus, ekonomi ve diğer birçok özelliğine sayesinde il olma potansiyeli bulunan ilçeleri ortaya çıkardı…
Resmi kayıtlara göre Türkiye Cumhuriyeti ilk kurulduğunda 71 adet il vardı. Zaman içinde gelişen bazı ilçelerin statüsü il olarak değiştirildi. Türkiye’de şu an için ise 81 il bulunuyor. Bir ilçenin il olabilmesi için ise öncelikle nüfusuna ve ekonomik büyüklüğüne bakılıyor. Bununla birlikte ulaşım ağları, sanayi kapasitesi, coğrafi konumu ve bölgesel ihtiyaçları göz önünde tutularak ilçenin il olmasına karar veriliyor.
Son günlerde özel bir şirket tarafından yapılan analiz ise Türkiye’de il olma potansiyeli bulunan ilçeleri ortaya çıkardı. İddialara göre yıllardır il olmak için bekleyen ilçeler arasına 5 tanesi daha eklendi. Uzun zamandır il olma heyecanı taşıyan ilçeler arasında İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa gibi illere bağlı bölgeler bulunurken, turizmin de il olmak için önemli bir faktör olması dikkatlerden kaçmıyor. İşte 2025 yılı sona ererken yeniden gündeme gelen il olacak ilçeler listesinin detayları…