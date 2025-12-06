Galatasaray'dan Metehan Baltacı kararı! Sözleşmesi feshedilecek mi?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u konuk eden Galatasaray, 3-2'lik skorla galip gelerek zirvedeki yerini koruyan sarı-kırmızılılarda kritik bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY'DAN METEHAN BALTACI KARARI

Galatasaray, bahis soruşturması kapsamında 9 ay hak mahrumiyeti cezası alan ve gözaltına alınan Metehan Baltacı hakkında kararını verdi. Sabah'ın haberine göre, Metehan mahkeme tarafından suçlu bulunursa sarı-kırmızılı yönetim genç futbolcunun sözleşmesini tek taraflı olarak fesih edecek.

SÖZLEŞMESİ 2028 YILINDA SONA ERİYOR

Metehan Baltacı bu sezon Trendyol Süper Lig'de 2 maçta toplamda 24 dakika süre almıştı. 23 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı ekiple sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

Galatasaray altyapısından yetişen Metehan, İskenderunspor, Manisa FK ve Eyüpspor'da kiralık olarak forma giymişti. 23 yaşındaki stoperin Transfermarkt verilerine göre, 2 milyon 200 bin euroluk değeri bulunuyor.