Galatasaray'dan Metehan Baltacı kararı! Sözleşmesi feshedilecek mi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında göz altına alınan Galatasaray'ın stoperi Metehan Baltacı hakkında sarı kırmızılı yönetimin de önemli bir karar aşamasında olduğu ileri sürüldü. İşte detaylar...

Galatasaray'dan Metehan Baltacı kararı! Sözleşmesi feshedilecek mi?
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u konuk eden Galatasaray, 3-2'lik skorla galip gelerek zirvedeki yerini koruyan sarı-kırmızılılarda kritik bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'dan Metehan Baltacı kararı! Sözleşmesi feshedilecek mi?

GALATASARAY'DAN METEHAN BALTACI KARARI

Galatasaray, bahis soruşturması kapsamında 9 ay hak mahrumiyeti cezası alan ve gözaltına alınan Metehan Baltacı hakkında kararını verdi. Sabah'ın haberine göre, Metehan mahkeme tarafından suçlu bulunursa sarı-kırmızılı yönetim genç futbolcunun sözleşmesini tek taraflı olarak fesih edecek.

Galatasaray'dan Metehan Baltacı kararı! Sözleşmesi feshedilecek mi?

SÖZLEŞMESİ 2028 YILINDA SONA ERİYOR

Metehan Baltacı bu sezon Trendyol Süper Lig'de 2 maçta toplamda 24 dakika süre almıştı. 23 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı ekiple sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

Galatasaray'dan Metehan Baltacı kararı! Sözleşmesi feshedilecek mi?

Galatasaray altyapısından yetişen Metehan, İskenderunspor, Manisa FK ve Eyüpspor'da kiralık olarak forma giymişti. 23 yaşındaki stoperin Transfermarkt verilerine göre, 2 milyon 200 bin euroluk değeri bulunuyor.

